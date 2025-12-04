媽媽網購被騙6600元　堅持再匯1萬「老外不會騙人」！兒急求助

▲媽媽不相信對方是詐騙，堅持匯款。（示意圖／記者許宥孺攝）



記者施怡妏／綜合報導

詐騙手法層出不窮，稍有不慎就可能墜入陷阱，一名網友表示，媽媽曾向一名自稱外國人的網路賣家購物，對方收了6600元後卻從未交貨，沒想到事隔多年，該名賣家又再度聯絡媽媽，一開口就是1萬2500元，媽媽竟還想再次匯款，堅信對方不會騙人，原PO急得求助。網友勸他趕快報案，凍結媽媽的帳戶。

有網友在PTT發文，媽媽過去在網路上被一名外國人推銷，匯款6600元購買商品，結果貨品至今仍未收到。事隔多年，原以為媽媽會因此有所警覺，沒想到最近對方又再度聯繫，販售更高價金額，一開口就是1萬2500元，媽媽依然信以為真。

原PO一再勸說這是詐騙，卻遭媽媽反駁「老外不會騙人」，完全無法溝通。他無奈求助，「我媽被詐騙，繼續匯款，講不聽怎麼辦？」

對此，網友勸他直接報警，「報案就會凍結帳戶」、「直接報案阿，跟警察說不要提是你報的，讓警察去跟媽媽勸導這是詐騙」、「直接帶去警察局請警察講給她聽，這種耳朵很硬的真的很討厭」。

也有網友好奇媽媽跟外國人的對話內容，「這一看就是感情詐騙~買貨只是藉口」、「你有看過你媽和對方的對話內容嗎」、「你要不要先懷疑一下這是感情詐騙」。