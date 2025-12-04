　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不只濱崎步遭中國打壓　7大咖也曾受中國「文化恐怖主義」所害

▲▼濱崎步御用美容師發文。（圖／翻攝自IG、X、小紅書）

▲日本歌姬濱崎步。（圖／翻攝自IG、X、小紅書）

記者杜冠霖／台北報導

日本歌姬濱崎步原定11月29日在上海舉行演唱會，臨時遭中國主辦方面取消，為了回饋粉絲，濱崎步最後仍在無人觀眾下完成一場演出，消息引發國際關注。中方則批評是假消息，濱崎步本人則證實此事。這也非中國首次，包含李察．吉爾、碧玉、Lady Gaga、何韻詩、張惠妹、張懸、周子瑜等明星也都曾被中國封殺、壓迫，對此，民進黨中國部今（4日）指出，中共正在全面輸出「文化恐怖主義」、赤裸裸政治恐嚇。

上週末，日本天后濱崎步的上海演出在開唱前突然被取消，同時，日本資深歌手大槻真希在上海萬代嘉年華演唱《航海王》名曲時，竟被現場熄燈強制中止。對此，民進黨中國部表示，並非單一事件，是中共系統化「文化恐怖主義」的又一次卑劣行動，舞台在瞬間被審查鐵拳摧毀，這是赤裸裸的政治恐嚇「只要你被視為政治風險，我就能讓你從舞台上瞬間消失」。

民進黨中國部整理過往新聞資料，並指出，這不是偶發事件，這是中共運作了30年的跨國鎮壓系統。1993年，李察．吉爾，只因在奧斯卡為西藏發聲，就遭中國封殺至幾乎被好萊塢「消失」。2008年，冰島女歌手碧玉（Bjork），在上海高喊「西藏」，中共立即對其「依法調查」，並同步升高外國藝人審查。

2016年，Lady Gaga，因與達賴喇嘛會面，立刻被打成「外國敵對勢力」，在中國全面封殺。2016年，香港歌手何韻詩，被《環球時報》指控為「港獨、藏獨」後，法國品牌隨即取消演唱會，這已經是威權直接操控跨國企業作政治清洗。

民進黨中國部指出，而台灣藝人，遭受的更是長期、系統化、羞辱式的政治恐嚇：2000年，張惠妹，唱中華民國國歌，被封殺13年。2013年，張懸，在倫敦舉國旗，遭中國網軍圍剿。2016年，周子瑜（當年僅16歲），在節目揮國旗，竟被逼拍「政治道歉影片」。

民進黨中國部強調，一個未成年少女必須向13億民族主義者低頭道歉，只為了「傷害中國人民感情」這種莫名其妙的罪名，實在荒謬至極。近年的發展更是荒謬到沒有底限，中共要求在中國發展的台灣藝人，必須定期轉貼「台灣必歸」政治口號，強迫表態效忠。在中國舖天蓋地的統戰攻勢下，藝人不再只是藝人，而是淪為被中共綁架的統戰棋子。

民進黨中國部指出，中共正將內部的審查制度外溢成全球政治武器，意在將世界拉進北京設定的言論邊界。從自我審查、企業屈服、平台跪下，到演唱會被消失，這是一套完整的寒蟬效應輸出機制。這些作為讓政治人物、國際倡議者、專家學者、藝人以及媒體工作者在行動前即自我審查、陷入心理恐懼。對中共而言，這種低成本操作的「預期受害」機制，是最具效能的政治武器。

民進黨表示，近年來，中國的「長臂管轄」不只停留在外交與政治領域，更全面滲入文化、娛樂、企業與媒體，面對中共不斷擴張的文化恐怖主義，全球各界必須保持高度警覺。唯有以更堅定的意志與行動捍衛民主自由，才能徹底遏止紅色恐怖對國際秩序侵蝕，阻絕極權恐怖在世界舞台上滋長。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

濱崎步文化恐怖中共審查藝人封殺中國藝人李察吉爾Lady Gaga

