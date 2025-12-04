嚴堵豬瘟再發生　行政院拍板2027年起全面禁廚餘養豬

▲行政院拍板2027年全面禁止廚餘養豬。（圖／屏東縣環保局提供）

記者陳家祥／台北報導

台中市之前爆發非洲豬瘟疫情，導致全台有2周時間吃不到豬肉，為避免再度發生此狀況，並且嚴堵疫病，行政院今（4日）拍板廚餘養豬落日方案，2026年進行為期1年的緩衝期，於2027年起全面禁用廚餘養豬。至於廚餘的處理方式，將透過堆肥、黑水虻養殖、生質能發電、焚化爐焚燒等方式處理。

行政院長卓榮泰說，今年10月21日驗出首例本土非洲豬瘟案例，感謝各部會、地方政府近日來的共同努力，以最高標準防範疫情再度入侵。未來要達到防疫第一、去化無虞、輔導轉型、循環利用，請環境部、農業部協助地方政府，透過嚴謹的管控機制、科技工具，確保轉型期間使用事業廚餘要符合規定，廚餘養豬要落實蒸煮規定，杜絕豬瘟病毒威脅，同時加速建構廚餘再利用設施，銜接未來全面禁用後，廚餘妥善去化處理，達到兼顧防疫與環保的雙重目標。

農業部表示，為防範非洲豬瘟風險，將全面禁止廚餘養豬之全國轉型最後期限明訂為2026年12月31日，並且展開輔導措施，協助廚餘養豬業者轉型。

農業部表示，欲在轉型期間繼續使用廚餘之養豬場，必須獲地方政府同意，完成蒸煮溫度及影像監視系統建置、確保運輸車輛裝設 GPS，在經跨部會聯合檢查合格，方得於115年1月1日起使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料。至於家戶廚餘則基於防疫風險全面禁止使用。

此外，為協助產業加速轉型，農業部亦提供轉型飼料補助及餵飼設備補助，支持廚餘養豬業者朝飼料養豬方式穩健轉型，以降低疫病風險。後續針對餵養廚餘黑豬產業，也將成立產業輔導小組，推出黑豬專用飼料配方，全力協助業者轉型。

環境部表示，為確保養豬戶落實高溫蒸煮，環境部與農業部共同修訂相關法規，規範廚餘養豬場在114年底前需全面完成加裝溫度及影像即時監控設備，載運廚餘車輛加裝GPS設備，以掌握廚餘高溫蒸煮狀況及清運流向。

環境部表示，目前全國廚餘處理設施尚有缺口，環境部也會協助地方政府，提升設施量能，透過優化既有廚餘設施及興設再利用設施方式，增加設施量能，包含堆肥、黑水虻、生質能廠及與其他有機廢棄物共消化等。

