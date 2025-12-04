　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

餐旅高手武林爭霸！2025全國旅館盃餐旅服務競賽開戰　全台80隊齊聚南投瑞居飯店

▲餐旅高手武林爭霸！2025全國旅館盃餐旅服務競賽開戰　全台80隊齊聚南投瑞居飯店。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲2025全國旅館盃餐旅服務競賽開戰，全台80隊齊聚南投瑞居飯店。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／綜合報導

全台80隊齊聚南投瑞居渡假飯店，角逐餐旅服務最強榮耀。南投長年是國內觀光重鎮，產官學研持續投入提升餐旅品質。由南投縣旅館商業同業公會主辦的「2025台灣旅館節全國餐旅服務競賽」今（12／4）於日月潭瑞居渡假飯店熱鬧登場，被視為餐旅界「武林盟主」級的年終大賽，今年規模再創高峰。南投縣旅館公會理事長李吉田、交通部觀光署代表與南投縣長許淑華共同主持開幕，活動並於傍晚圓滿落幕。

南投縣長許淑華縣長，競賽雖有勝負，但真正的意義在於不斷突破自我。她期勉所有選手透過競技磨練細節、累積能量，也希望藉由全國賽事讓業者互相切磋，帶動整體服務品質升級。

本屆賽事分為高中職、大專與在職三大組別，項目包含「整床競賽」與「托盤競賽」。主辦單位指出，此賽事已成為全台餐旅技能領域唯一、規模最大且賽制最完整的比賽，選手需從多元面向展現專業能力。整床競賽強調團隊默契、流程熟練度與成品美觀；托盤競賽則考驗穩定度、儀態與步伐技巧。今年也特別強化工作流程標準化、現場應對與服務美學等評分元素。

▲餐旅高手武林爭霸！2025全國旅館盃餐旅服務競賽開戰　全台80隊齊聚南投瑞居飯店。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲餐旅高手武林爭霸！2025全國旅館盃餐旅服務競賽開戰　全台80隊齊聚南投瑞居飯店。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲餐旅高手武林爭霸！2025全國旅館盃餐旅服務競賽開戰　全台80隊齊聚南投瑞居飯店。（圖／記者陳弘修翻攝）

全國共80多組、超過200名選手參賽，各縣市強隊齊聚，其中最遠甚至來自台東，凸顯賽事在餐旅圈的指標性魅力。李吉田理事長說，自2008年創辦以來，競賽已從地方活動發展為全國最具代表性的技能舞台，不僅吸引青年展現專業，也讓學界與產業交流、選材，促進更多新血投入餐旅業，成為產業升級的重要動能。

南投縣政府表示，在少子化與大環境挑戰下，餐旅業普遍面臨缺工問題，縣府將持續透過技能競賽協助業者發現人才並與青年媒合。同時也推動「2025南投旅遊市場調查」觀察旅遊人次及消費波動，並朝永續旅遊政策前進，強化與國際接軌能力。下半年縣府也舉辦「南投花卉嘉年華」及「南投旅遊好康月—普發現金加碼專案」，期望以活動帶動旅客留宿率，進一步提升觀光產值。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普政府釋利多！　「7檔機器人股」亮燈開趴
韓女星消失幕前⋯五官全變了　韓媒驚：以為中國演員
快訊／傳台中第3間好市多落腳榮總旁　官方首回：積極評估
快訊／「載女兒上學」迴轉遭撞　女童噴飛
10台男在陸服刑！　突從小三通送回台灣
行政院拍板　2027年起全面禁廚餘養豬
川普又出手！　全面暫停「19國移民申請」
AAA倒數！男團中國成員喊卡「不來台了」　原因掀熱議

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鳳凰颱停工8天！增加人力機具積極施工　馬太鞍鋼便橋進度超前

雇主勿違法！勞工特休未休完須折現結清　不得逕行作廢損權益

花蓮地方創生跨縣市取經！產業見學台東到屏東　4大主軸創共贏

汽燃費繳款最後倒數！逾期恐罰3千　屏東監理站示警詐騙簡訊

熱心人士捐特搜裝備！南消添利器　強化跨縣市重大震災救援力

2颱+潰壩埋沒農田835公頃！花蓮啟動實耕者救助　每公頃最高5萬

台南推動登月計畫！　月經教案徵選＋教師研習打造性平友善校園

內埔婦遺失雙證件慌求助　內埔警秒掛失助安心返家

買午餐返家嚇壞找不到媽　東港暖警即刻載返家

餐旅高手武林爭霸！2025全國旅館盃餐旅服務競賽開戰　全台80隊齊聚南投瑞居飯店

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

依依樂觀曝從未想過「納豆不會康復」！　不嫌棄「摸他排泄物」：只要他在就好

台中死亡車禍！女騎士遭聯結車撞倒「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝

鳳凰颱停工8天！增加人力機具積極施工　馬太鞍鋼便橋進度超前

雇主勿違法！勞工特休未休完須折現結清　不得逕行作廢損權益

花蓮地方創生跨縣市取經！產業見學台東到屏東　4大主軸創共贏

汽燃費繳款最後倒數！逾期恐罰3千　屏東監理站示警詐騙簡訊

熱心人士捐特搜裝備！南消添利器　強化跨縣市重大震災救援力

2颱+潰壩埋沒農田835公頃！花蓮啟動實耕者救助　每公頃最高5萬

台南推動登月計畫！　月經教案徵選＋教師研習打造性平友善校園

內埔婦遺失雙證件慌求助　內埔警秒掛失助安心返家

買午餐返家嚇壞找不到媽　東港暖警即刻載返家

餐旅高手武林爭霸！2025全國旅館盃餐旅服務競賽開戰　全台80隊齊聚南投瑞居飯店

川普政府釋出「支持機器人」利多　7檔台廠概念股亮燈開趴

黃國昌對學生喊「普丁當然是獨裁者」　綠委酸：見人說人話見鬼說鬼話

美國聯邦公報：南韓汽車關稅「追溯調降15%」　4日起生效

2大音樂鬼才攜手合作！　爆內鬨「不耐煩」傳訊息轟炸

遇臉書詐騙！他用ChatGPT「絕地反殺」　歹徒嚇到崩潰求饒

28歲公主嫁礦泉水富二代！ 柬埔寨「世紀婚禮」排場曝光

動物園2象龜打架「還翻肚」飼養員勸架！牠竟怒追飼養員…影片曝

台八女星「傍晚在家跳有氧」遭投訴！傻眼：穿毛拖鞋也被說腳步聲太大

周曉涵累趴床洩「深邃事業線」　魔鬼視角辣翻網：好有料！

快艇掰了保羅非單一原因　總裁與他深談3小時：雙方不適合

【真的會爆衝欸！】幫老婆檢查機車　一發動直接噴走XD

地方熱門新聞

地方特考屏東考區411人應試　錄取率僅8％

新北推「行動自然人憑證」免費辦　前10名送紓壓鑰匙圈

2027起禁用廚餘　桃園守護黑毛豬產業盼政策鬆綁

台東婦深夜突發胸痛求助　警聯繫消防送醫

高鐵桃園站傳愛　助身障者秋遊故宮南院

台中捷運綠線延伸明年第一季送審

謝國樑再赴碇內督導　追加濾芯更換費

南消攜手中華安駕學會辦訓80名消防勇士挑戰特殊地形駕駛

台中市砸6.1億蓋「森林運動中心」啟用

台南推動登月計畫！月經教案徵選＋教師研習打造性平友善校園

熱心人士捐特搜裝備！南消添利器強化跨縣市重大震災救援力

叁山處推搭台灣好行跑水求財線優惠及特色禮抽獎

即／台南木炭倉庫突冒火光　延燒隔壁花圈行

汽燃費補繳期限進入倒數　籲速繳納免受罰

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

濱崎步御用美容師反擊　打臉「0人開唱假消息」

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

台中已婚男出軌女同事　約吃早餐變性愛

男客吃黑輪包包掉出衝鋒槍全場凍結

台中「海線首間Costco」落腳台中精機舊廠

男生過40歲不想愛愛！　「10症狀中3」要看泌尿科了

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面