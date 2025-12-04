餐旅高手武林爭霸！2025全國旅館盃餐旅服務競賽開戰　全台80隊齊聚南投瑞居飯店

▲2025全國旅館盃餐旅服務競賽開戰，全台80隊齊聚南投瑞居飯店。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／綜合報導

全台80隊齊聚南投瑞居渡假飯店，角逐餐旅服務最強榮耀。南投長年是國內觀光重鎮，產官學研持續投入提升餐旅品質。由南投縣旅館商業同業公會主辦的「2025台灣旅館節全國餐旅服務競賽」今（12／4）於日月潭瑞居渡假飯店熱鬧登場，被視為餐旅界「武林盟主」級的年終大賽，今年規模再創高峰。南投縣旅館公會理事長李吉田、交通部觀光署代表與南投縣長許淑華共同主持開幕，活動並於傍晚圓滿落幕。

南投縣長許淑華縣長，競賽雖有勝負，但真正的意義在於不斷突破自我。她期勉所有選手透過競技磨練細節、累積能量，也希望藉由全國賽事讓業者互相切磋，帶動整體服務品質升級。

本屆賽事分為高中職、大專與在職三大組別，項目包含「整床競賽」與「托盤競賽」。主辦單位指出，此賽事已成為全台餐旅技能領域唯一、規模最大且賽制最完整的比賽，選手需從多元面向展現專業能力。整床競賽強調團隊默契、流程熟練度與成品美觀；托盤競賽則考驗穩定度、儀態與步伐技巧。今年也特別強化工作流程標準化、現場應對與服務美學等評分元素。

全國共80多組、超過200名選手參賽，各縣市強隊齊聚，其中最遠甚至來自台東，凸顯賽事在餐旅圈的指標性魅力。李吉田理事長說，自2008年創辦以來，競賽已從地方活動發展為全國最具代表性的技能舞台，不僅吸引青年展現專業，也讓學界與產業交流、選材，促進更多新血投入餐旅業，成為產業升級的重要動能。

南投縣政府表示，在少子化與大環境挑戰下，餐旅業普遍面臨缺工問題，縣府將持續透過技能競賽協助業者發現人才並與青年媒合。同時也推動「2025南投旅遊市場調查」觀察旅遊人次及消費波動，並朝永續旅遊政策前進，強化與國際接軌能力。下半年縣府也舉辦「南投花卉嘉年華」及「南投旅遊好康月—普發現金加碼專案」，期望以活動帶動旅客留宿率，進一步提升觀光產值。