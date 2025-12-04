美魔女坑名流牙醫吸詐2億　火速離婚脫產！高帥教練密友被逮

▲涉嫌詐騙吸金20億的高雄某國小前家長會長邱女（右）。（圖／翻攝自Taiwan台灣「欠錢不還X人公佈區」臉書社團）

記者陳宏瑞、葉品辰／高雄報導

高雄一名長期活躍於明星學校家長會圈的邱姓女子，涉嫌以「每月高額利息」為誘因，對同校其他家長及高球俱樂部會員，進行長達4、5年的投資騙局，其中受害者不乏醫師與企業界人士，直到今年資金鏈斷裂、邱女跑路，才讓這場騙局全面曝光。

根據檢警初步調查，邱女不僅鎖定家長會成員行騙，還透過一名高帥的黃姓高爾夫球教練，結識高雄企業家、醫師等高爾夫球友，成功打入高雄頂流社交圈。邱女結識這些企業家、醫師、甚至校長後，會先在家長會或球友辦活動時，贊助餐點或禮物，塑造自己多金的形象，接著就向這些上流友人邀約投資，承諾每月分紅，雖然邱女提出月息20%至30%不合理的暴利，但投資者起初都可獲利，因此對邱深信不移，甚至還加碼投資。不過持續4、5年後，今年分紅停止發放，投資人陸續發現異常情況，許多投資人血本無歸。

檢警調查發現，最驚人的受害者是一對知名牙醫夫妻，起初僅由醫師娘投入200萬元試水溫，短期順利回本後，成功說服丈夫「梭哈」，一口氣砸下1億元，甚至開出本票向親友籌資，整體投資金額恐逼近2億元，如今邱女一跑路，鉅額資金瞬間蒸發，夫妻倆面臨傾家蕩產危機。

另有一名貴婦投資高達9000萬元，眼見利息遲遲未入帳，心急帶著本票直奔學校討債，才赫然發現邱女早已消失無蹤，連同兩名子女的學籍也呈現中輟狀態，震撼整個家長圈。

今年10月，高雄檢警調發動大規模搜索行動時，卻發現邱女與關係密切的黃姓教練早在行動前夕雙雙出境，關鍵人物全面失聯，時間點敏感，外界質疑是否有人提前走漏風聲。另一方面，雖然黃姓教練後來返國後，已遭檢警偵訊並被交保，檢警發現，邱女案發前火速與林姓丈夫辦理離婚，疑似提前脫產，正持續清查邱女、邱夫、黃姓教練的金流，並調查被害人數及金額到底有多少。