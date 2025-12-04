被當詐團人頭戶　她靠「17分鐘通話」自證獲判無罪

記者黃翊婷／綜合報導

婦人阿鳳（化名）被指控在今年1月間將個人名下的銀行帳戶提供給詐騙集團，接著依照指示將一筆36萬元的匯款提領出來，再轉交給他人，因而吃上官司。不過，台東地院法官認為，經調查，阿鳳曾與「貸款專員」通話長達17分鐘，耗費相當時間討論貸款細節，不排除是誤將詐團當成合法貸款代辦業者，最終因檢方證據不足，裁定她無罪。

▲阿鳳被控告幫助詐團洗錢，最終因為「17分鐘的通話」救了自己。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿鳳今年1月間透過LINE將名下的銀行帳戶提供給詐團，該詐團隨即佯裝成親人，向受害者表明「有急用需要借錢」，成功誘導受害者匯款36萬元；接著，阿鳳依照指示將匯入帳戶的36萬元提領出來，再前往約定地點交給另一個人。

後來，受害者發現被騙，報警處理。檢方認為阿鳳涉犯刑法第339條之4第1項第2款3人以上共同詐欺取財罪、違反洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，訊後依法將她起訴。

但阿鳳提出委託書等證據，矢口否認幫助詐團並表示，當時是為了貸款20萬元，在臉書看到廣告，便自行私訊對方，因為對方說要做財力證明，她才會傳送存摺封面照片、依照指示提領款項，她真的不知道對方是詐騙。

台東地院法官表示，經調查阿鳳與詐團的對話紀錄，當阿鳳表明有資金需求後，雙方曾進行長達17分鐘的通話，隨後詐團便要求阿鳳提供證件，還告知審核結果，例如月繳費用、分期、綁約等等，可見雙方耗費相當時間在討論貸款細節，步驟也與一般人申請貸款的情況類似，足以讓阿鳳誤會詐團是合法貸款代辦業者。

法官認為，本案難以排除阿鳳是因為一時思慮不周，才會誤信詐團話術的可能性，況且她並未將銀行金融卡的密碼告知詐團，帳戶仍在她的掌控之中，這顯然與一般常見的「詐騙人頭戶」情節不同。

最終，法官指出，由於檢方目前提出的證據尚不足以證明阿鳳涉犯詐欺或洗錢，於是裁定她無罪，全案仍可上訴。