學團籲修《大學法》　提3大改革：校長遴選強化師生參與

▲民進黨立委范雲（前排左三）、張雅琳（右三）、伍麗華助理楊舒雅（右二）與高等工會及各大學學生會代表，共同呼籲修改大學法。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

距離上次《大學法》全文修正已20年，立委范雲、高教工會等師生團體今（4日）呼籲修法，並公布有破百位學生會長支持，以及提出「開放、彈性新高教；強化師生權益；完善治理與監督機制」等3大修法面向。教育部表示，持開放態度，已掌握並整理各界修法有共識與歧異之處，12月中旬將再度和學生團體溝通。

「修正大學法、邁向新高教，開放新高教、大學品質要升級！」包括立委范雲、張雅琳及伍麗華助理楊舒雅，今天和高教工會、大學法改革陣線2.0、私校工會與20餘位公私立學生會會長，共同召開《大學法》修法提案記者會，並呼喊上述口號。

范雲首先表示，《大學法》從2005年全文修正至今已20年，已有三大改革需求。首先是高教需求轉變，大學學制和治理需更彈性開放。其次是師生權益未受保障，例如監察院指出教師評鑑指標不當、學代無法參與和影響會議決定、學生會運作及發展面臨困境；第三則是若要兼顧開放性發展和師生權益保障兩大需求，必須完善大學自我治理、監督的機制。

范雲舉例說，生成式AI近年蓬勃發展，「跨領域」和「實作」學習，對人才培育變得更加重要，應給予校學士等「大學教育實驗」制度性支持。因此，和師生團體商量後，提出「開放、彈性新高教；強化師生權益；完善治理與監督機制」等三大修法面向。

▲范雲、張雅琳等人提出「大學法修法」三大面向。（圖／記者湯興漢攝）

大學法改革陣線2.0總召集人蔡璟鴻主張，「強化師生權」包含規定教師評鑑指標應公開、授權教育部依教師權責訂定注意事項，以及明訂「與學生權益有關會議」應有學代出席，增訂「學生會專章」保障學生會運作、財務及活動空間的獨立性等，都是大學法改革應有的內容。

高教工會副理事長翟敬宜認為，在「完善治理與監督機制」部分，包含公私校校長遴選、續任、解任制度應完善並強化師生參與，校務會議一般教師與學生代表比例應提高、並設置監督委員會以確保校務監督功能及效率。

立委張雅琳指出，樂見大學法修正再次啟動，自己所提出版本，著重於提升校長遴選的公開透明、強化校務會議的監督功能，以及確保大學合併須充分保障師生參與。期盼藉由此次改革，落實校園民主、保障教職員及學生權益，使我國大學治理更為健全完善。

全國私校工會理事長吳忠春表示，這次大學法的修正，強化學校管理機制及教職員的權益，私校工會甚表認同。而關係著全國私立學校教職員生權益的私校法，至今也超過10年沒有檢討，其急迫性不遜於大學法，希望大家也能共同開始著手關心私校法的修訂研議工作。

教育部高教司副司長曾新元表示，對大學法修法持開放態度，已經掌握並整理各界修法有共識與歧異之處，12月中旬將再度和學生團體溝通，而在強化學生自治部分，若能通過行政法來改善，教育部會著手研擬。