　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一早尖峰「同事裝2000cc水」　他排後面超火大！全場吵翻：很賭爛

▲▼飲水機,裝水。（示意圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO抱怨同事在尖峰時段一次裝滿2000cc的水，讓他在後面苦等。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

「是我太吹毛求疵？還是同事沒同理心？」一名網友抱怨，同事早上尖峰時段一次裝滿2000cc飲水機水，導致他在後面苦等許久，甚至可能面臨無水可裝的狀況。文章曝光後，網友看法兩極，「雖然沒錯，只是看得很賭爛」、「你可以早一點去裝水，避開尖峰時間」。

一名網友在Dcard發文，抱怨辦公室飲水機水量有限，偏偏有同事在早上尖峰時段，一口氣把整個2000cc水壺裝好裝滿，讓後面排隊的他只能乾瞪眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO忍不住說，如果是他的話，會擔心別人沒水裝或耽誤同事上班時間，寧可分次裝滿。但這位同事似乎毫無自覺，讓他不禁懷疑，「是我太計較？還是同事沒同理心？現在主流價值觀是不是變成只顧自己權益，別人的事都不關我的事嗎？」

文章曝光後，不少人看完也感同身受，「第一次聽裝水還有尖峰時間」、「我懂你的心情，我們辦公室一層樓大概200多人，飲水機七台，每次8點飲水機都在排隊，很多人會拿著熱水壺來裝，都是1000cc以上那種，後面的人就要等飲水機製水」、「我懂！我只是要裝個一杯水，還要等前面的人裝完桶裝水，後面一堆人在排隊也無所謂，雖然他沒錯，只是看得很賭爛」、「雖然對方沒有做錯，但確實蠻沒有公德心啊，裝大量的裝完下一個就可能沒水，要等製水或是沒有冷水或冰水」。

但也有部分網友緩頰，「你可以早一點去裝水，避開尖峰時間」、「我就是早上會去裝2公升冰水的人，我公司50-60人，只有一台飲水機，但從來沒有『沒水』的問題」、「檢討你們公司的飲水機太破」、「其實2000cc還好耶，我還看過拿了六、七個水壺一口氣裝滿的，直接喝一整天，等對方裝完就還要等了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「海線首間Costco」落腳台中精機舊廠　盧秀燕證實
濱崎步哭了！　「無人演唱會」內幕曝：她低頭求大家
坑上百醫師、企業家20億！　美魔女人妻副會長曝光
快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁！　64元買食物就
獨／多人願出律師費！　送電鍋清潔員一句話婉拒
翁曉玲提案「貪污5萬不罰」　法界轟天兵：以後都收賄49999
才開4年！「成吉思汗」高雄館房東開價4.8億售
快訊／國10嚴重車禍！大小車連環撞傷亡不明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2026年不用再補班！3天以上連假「有9個」　上班族：痛苦日子掰了

LINE Pay Money上線1活動！他「爽賺300塊」：謝謝各家銀行

快訊／台中「海線首間Costco」將落腳台中精機舊廠　盧秀燕證實

明天3地降雨機率增　下周又有冷空氣接力

立委提淡江大橋先辦「地方鄉親體驗」活動　陳世凱：一定滿足需求

台人飛日本！對當地人「1舉動」超熱情　一票嚇搖頭：很可怕

一早尖峰「同事裝2000cc水」　他排後面超火大！全場吵翻：很賭爛

平日住宿明年4月起「最多補助2千元」　慶生旅宿金元旦先開跑

國泰世華連3年舉辦「永續金融探索營」　伴百位學童共學金融知識、強化識詐能力

彰化市、和美12/16停水23小時！影響60里　範圍一次看

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

依依樂觀曝從未想過「納豆不會康復」！　不嫌棄「摸他排泄物」：只要他在就好

台中死亡車禍！女騎士遭聯結車撞倒「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝

2026年不用再補班！3天以上連假「有9個」　上班族：痛苦日子掰了

LINE Pay Money上線1活動！他「爽賺300塊」：謝謝各家銀行

快訊／台中「海線首間Costco」將落腳台中精機舊廠　盧秀燕證實

明天3地降雨機率增　下周又有冷空氣接力

立委提淡江大橋先辦「地方鄉親體驗」活動　陳世凱：一定滿足需求

台人飛日本！對當地人「1舉動」超熱情　一票嚇搖頭：很可怕

一早尖峰「同事裝2000cc水」　他排後面超火大！全場吵翻：很賭爛

平日住宿明年4月起「最多補助2千元」　慶生旅宿金元旦先開跑

國泰世華連3年舉辦「永續金融探索營」　伴百位學童共學金融知識、強化識詐能力

彰化市、和美12/16停水23小時！影響60里　範圍一次看

快訊／苗栗某中學16天2女學生墜樓亡　高二生失聯被發現陳屍校園

2026年不用再補班！3天以上連假「有9個」　上班族：痛苦日子掰了

LINE Pay Money上線1活動！他「爽賺300塊」：謝謝各家銀行

陳玄力擁有鏡頭喜歡的臉　「明華園三代」坦承容貌焦慮

快訊／台中「海線首間Costco」將落腳台中精機舊廠　盧秀燕證實

明天3地降雨機率增　下周又有冷空氣接力

被當詐團人頭戶　她靠「17分鐘通話」自證獲判無罪

藍側翼瘋傳「高市早苗承認台灣屬於中國」　綠還原原話打臉

光芒700萬簽穆林斯補強中外野　外野人滿為患恐啟動交易潮

颱風干擾仍不減進度　台9線馬太鞍溪鋼便橋預計明年1月底搶通

打電動被妹妹抱抱！哥反手霸氣回抱…繼續打電動XD

生活熱門新聞

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

放屁出現「5種情況」恐是身體出問題

看履歷嚇到！一堆60歲台幹「回台找一般職缺」

明再探12℃　下波變天時間曝

台大爆肺結核傳染　衛生局匡列多名學生

高中生惡搞燒壞鍋子　老師帶人上門道歉

「1款上衣」冷還是照穿　萬人認證：能穿整年

走路方式不同效益差5倍！醫揭黃金時長

快訊／今晨最冷12.6℃　明雨區擴大

逛清水寺驚見8字台味標語！台人全笑翻

「12℃強冷空氣」來了　連2天探底

交往竹科男「像和ATM談戀愛」　她想分全看傻

更多熱門

相關新聞

女童照留「會m腿？」噁男自稱美光工務被打臉

女童照留「會m腿？」噁男自稱美光工務被打臉

最近有家長貼文表示，女兒知道自己在吃冰、不能進店，乖乖在衣服店門口等。就有網友發現，一名男子在貼文留下「吃冰淇淋為什麼要腳開開呢？」「會m腿？」等猥瑣字眼，引發眾怒。由於男子在個人資訊中標示自己是「美光科技」員工，網友紛紛標記美光要求說明。美光官方也在短時間內跳出回應，「經查證，該發言當事人並非美光員工，其言行與美光無涉。」

德麥當勞喝到清潔劑　2歲女童痛苦尖叫

德麥當勞喝到清潔劑　2歲女童痛苦尖叫

同事付款拖延症　3招委婉催錢法

同事付款拖延症　3招委婉催錢法

開始上班後「喝爆手搖飲」！網懂：就是很紓壓

開始上班後「喝爆手搖飲」！網懂：就是很紓壓

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍

拒加班、假請滿！「同事被動收入8萬」老闆也沒轍

關鍵字：

飲水機同事裝水2000cc水瓶沒水公司

讀者迴響

熱門新聞

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

濱崎步御用美容師反擊　打臉「0人開唱假消息」

台中已婚男出軌女同事　約吃早餐變性愛

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

男客吃黑輪包包掉出衝鋒槍全場凍結

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

男生過40歲不想愛愛！　「10症狀中3」要看泌尿科了

濱崎步上海「對0人觀眾席開唱」遭指是假消息　霸氣發聲

「小草女神」宣布選議員！　網讚人如其名：咪咪說的都對

工程師「帶薪如廁」慘了　辯長痔瘡遭打臉

一堆家長崩潰！小孩「吃4類藥」變很歡　藥師全說了

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面