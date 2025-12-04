一早尖峰「同事裝2000cc水」　他排後面超火大！全場吵翻：很賭爛

▲原PO抱怨同事在尖峰時段一次裝滿2000cc的水，讓他在後面苦等。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

「是我太吹毛求疵？還是同事沒同理心？」一名網友抱怨，同事早上尖峰時段一次裝滿2000cc飲水機水，導致他在後面苦等許久，甚至可能面臨無水可裝的狀況。文章曝光後，網友看法兩極，「雖然沒錯，只是看得很賭爛」、「你可以早一點去裝水，避開尖峰時間」。

一名網友在Dcard發文，抱怨辦公室飲水機水量有限，偏偏有同事在早上尖峰時段，一口氣把整個2000cc水壺裝好裝滿，讓後面排隊的他只能乾瞪眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO忍不住說，如果是他的話，會擔心別人沒水裝或耽誤同事上班時間，寧可分次裝滿。但這位同事似乎毫無自覺，讓他不禁懷疑，「是我太計較？還是同事沒同理心？現在主流價值觀是不是變成只顧自己權益，別人的事都不關我的事嗎？」

文章曝光後，不少人看完也感同身受，「第一次聽裝水還有尖峰時間」、「我懂你的心情，我們辦公室一層樓大概200多人，飲水機七台，每次8點飲水機都在排隊，很多人會拿著熱水壺來裝，都是1000cc以上那種，後面的人就要等飲水機製水」、「我懂！我只是要裝個一杯水，還要等前面的人裝完桶裝水，後面一堆人在排隊也無所謂，雖然他沒錯，只是看得很賭爛」、「雖然對方沒有做錯，但確實蠻沒有公德心啊，裝大量的裝完下一個就可能沒水，要等製水或是沒有冷水或冰水」。

但也有部分網友緩頰，「你可以早一點去裝水，避開尖峰時間」、「我就是早上會去裝2公升冰水的人，我公司50-60人，只有一台飲水機，但從來沒有『沒水』的問題」、「檢討你們公司的飲水機太破」、「其實2000cc還好耶，我還看過拿了六、七個水壺一口氣裝滿的，直接喝一整天，等對方裝完就還要等了」。