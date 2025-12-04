里港警打詐11天搗破6詐團逮44嫌　四海幫成員跳樓落跑仍被抓

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局11月10日至21日執行「打擊詐欺行動專案」，在大數據比對及縝密部署下，一舉瓦解6個詐欺集團、查獲44名嫌犯，其中包含四海幫與不良幫派成員。警方同步查扣詐欺車輛、手機及約200包毒品咖啡包，查緝總額近千萬元。有幫派成員破門時竟從2樓跳下逃逸仍被逮。警方呼籲民眾辨識三大詐騙話術，並撥打165電話查證。

▲里港警分局執行「打擊詐欺行動專案」，成果豐碩 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

里港警分局這次打詐專案除針對一、二線提領及面交車手、收水、金主等共犯架構進行強力掃蕩外，亦同步查扣犯罪相關物證，包括犯罪交通工具車輛5部，包括2部BMW；及行動電話20具及毒品咖啡包約200包等，查緝總價近千萬，有效切斷詐欺金流與周邊犯罪連結。

偵辦過程中，具四海幫身分之張姓犯嫌在警方破門查緝之際，竟不顧生死，由三樓陽台攀爬至二樓後狼狽跳樓，然員警仍鍥而不捨，擴大調閱監視器及以車追人方式，同日即將該名犯嫌拘捕到案，且訝異該犯嫌竟毫髮無傷。

分局長邱逸樵表示，這次成果來自多面向合作，包括大數據資料比對、社區情資與跨組別協調，使警方得以快速掌握詐欺網絡的流動情況，後續將持續依循新世代打擊詐欺策略行動方案，強化查緝力道與金融攔阻效能，並透過宣導提升民眾識詐能力。」，另警方提醒，「電話辦案就是詐騙」、「投資面交就是詐騙」、「監管帳戶就是詐騙」，應立即撥打165反詐騙專線查證，減少受害風險，警民合作共同維護安居樂業之生活環境。