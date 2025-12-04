　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

6億燒光！美F-16C戰機「墜毀死亡谷」爆火球　飛行員彈射逃生

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ F-16C戰機墜毀爆出火光與濃煙，飛行員彈射逃生。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國空軍雷鳥（Thunderbirds）飛行表演隊一架F-16C「戰隼」（Fighting Falcon）戰機於當地3日上午，在加州死亡谷附近進行訓練任務時失控墜毀，飛行員緊急彈射逃生，目前狀況穩定。事故原因目前不明，由中國湖海軍航空武器中心（NAWS China Lake）警方調查中。

綜合《紐約時報》等美媒，戰機墜毀於洛杉磯東北方約180英里（約290公里）的加州特羅納市附近，撞上莫哈維沙漠（Mojave Desert）一片乾涸的湖床，瞬間產生巨大黑煙，爆炸聲響傳遍周邊地區。墜機地點位於特羅納機場南方約2英里（約3.2公里）處，但這架F-16C並未使用該機場設施。

聖貝納迪諾郡警長辦公室上午約10時28分接獲民眾通報，稱他目擊至少一名飛行員彈射逃生並送醫治療。一段目擊者拍攝的影片顯示，飛行員在戰機起火前成功打開降落傘。美國空軍發言人強森中士（Jovante Johnson）3日說明，這名飛行員目前情況穩定，正接受治療。

1953年成立的雷鳥飛行表演隊駐紮於拉斯維加斯附近的奈利斯空軍基地，以高難度特技飛行聞名，例如2架F-16戰機僅相距18英吋（約45公分），執行「對向刀鋒通過」等驚險動作，吸引數百萬觀眾。

一架F-16C戰鬥機造價約1880萬至2000萬美元（約新台幣5.9億至6.2億），而這已是近年來特羅納附近第二起軍機墜毀事故，2022年一架海軍F/A-18E「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機在此區域訓練時墜毀，飛行員布洛克（Richard Bullock）不幸殉職。

12/02 全台詐欺最新數據

6億燒光！美F-16C戰機「墜毀死亡谷」爆火球　飛行員彈射逃生

