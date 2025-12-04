　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

力挺高市早苗「台灣有事」言論　麻生太郎：被中國說幾句還好

▲▼日本前首相麻生太郎。（圖／達志影像／美聯社）

▲麻生太郎力挺高市言論。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本自民黨副總裁麻生太郎3日公開表態，力挺首相高市早苗「台灣有事」的國會答辯發言。面對中國強烈反彈，他回應「被說幾句的程度還好」，事態並未演變為重大問題。

《時事通訊社》等外媒報導，麻生太郎在東京舉行的一場麻生派議員聚會上，公開支持高市發言，「她只是具體說明一貫立場，這有什麼不好？她以這種態度應對，我感到非常開心。」他認為，雖然受到中國的各種批評，但「被說幾句的程度還好」，同時表示，「目前為止，並沒有演變出大問題。」

此外，麻生稱讚高市作為日本首位女首相，不僅是「自民黨變革的象徵」，還擁有超高民調支持率。

日本網友對麻生太郎的發言反應熱烈，紛紛留言，「麻生展現了日本政治家的自尊與風骨，高市針對台海的回應從國安角度來看完全合理，中國反彈也在預料中」、「日本絕不能因為揣測中國的意思，連該說的話都不敢說。外交就是要在必要時刻清楚表達立場。」

事實上，早在2024年1月，麻生太郎就曾表示，若「台灣有事」，日本可能認定情勢足以構成「存亡危機事態」，可行使集體自衛權。他當時提及，在台日僑超過2萬人，另有許多居留人士，「若台灣有事或爆發戰爭，我們必須救出在台日本人……台灣有事無疑是存亡危機事態。」

「台灣有事」高市早苗無須退讓！　美學者揭北京真正目的

 
12/02 全台詐欺最新數據

548 3 4855 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

高市早苗理解尊重中國立場　矢板明夫：外交魔法咒語

高市早苗理解尊重中國立場　矢板明夫：外交魔法咒語

日本首相高市早苗表示，日本政府對台灣問題立場「並未改變」，日本理解並尊重中方在《中日聯合聲明》中表達的「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」立場。對此，日本媒體人矢板明夫表示，「高市只是用了日本外交界最常用的魔法咒語：理解並尊重」，如果要翻譯成更白話，大概是「你的主張我知道，但跟我沒什麼關係，我也不打算跟你吵。」

台灣的燈下黑困局　一座被強光照亮、卻步向政治懸崖的島嶼

台灣的燈下黑困局　一座被強光照亮、卻步向政治懸崖的島嶼

日觀光業掀「脫中潮」　商家：營收反更穩

日觀光業掀「脫中潮」　商家：營收反更穩

高市：尊重《中日聯合聲明》　對台立場不變

高市：尊重《中日聯合聲明》　對台立場不變

川想達成貿易協議　習趁機施壓台灣議題

川想達成貿易協議　習趁機施壓台灣議題

麻生太郎高市早苗台灣有事中日台海

