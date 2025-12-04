報復社會超囂張！34歲男「跨縣隨機殺人」9人亡　嗆警：找不到我

記者羅翊宬／綜合報導

中國吉林省連續爆出駭人命案，34歲姚姓男子疑似為了「報復社會」在松原市長嶺縣、白城市通榆縣（兩地相鄰）犯下多起隨機殺人案，外傳已造成至少9人死亡。警方全面追緝，但並未說明案情細節。姚男潛逃期間竟還與友人視訊，嘲諷警方「根本找不到我」，囂張行徑引發網路社群譁然。

根據《極目新聞》等多間陸媒報導，通榆縣公安2日發布的協查通報，長嶺縣近日發生惡性案件，姚姓男子為重大嫌疑人。通報公布嫌犯外貌特徵，包括身高165至170公分、黑色中長髮、上身黑衣、下身黑褲等。

▲當地民眾透露姚男在兩個縣涉嫌隨機殺害多人，警方發布通緝。（圖／翻攝自X，下同）

不過，警方拒絕對外說明細節，引發民間瘋傳，各版本死傷數不一，包括「長嶺縣7死、通榆縣2死」說法甚囂塵上，但皆無法獲得官方證實。

多名知情人士證實，姚男出獄僅半年，曾因多次盜竊反覆入獄，是長嶺縣看守所的「熟面孔」。昔日獄友指出，他今年6月剛出獄，曾表示想去南方打工，但最終再次重操舊業。有說法指，他疑似入室盜竊時被屋主發現，因逃脫時傷人，深知罪刑加重，「殺一個也是死，不如多殺幾個」，萌生瘋狂念頭。

知情者透露，姚男在長嶺縣犯案後，12月2日又在通榆縣犯案，隨後逃往乾安縣。當地居民形容警方大規模搜索，多人因恐慌夜間結伴在公共場合通宵不敢回家；各單位、學校亦緊急提醒「注意安全」。

知名網紅「李老師」在社群平台X曝光一段視訊畫面，姚男逃亡期間竟與朋友通話，聲稱自己隨身攜帶數把刀，還嘲諷警方根本無法定位，即便知道大概位置也找不到他，並稱「能多活一天算一天」，囂張語氣引爆中國網友怒火，痛斥「瘋到極點」、「這種人早點死比較好」、「帶著手機不可能定位不到」。

知情人林剛（化名）回憶，在看守所中，姚男「能說會道、通曉人情世故」，但人生背景坎坷，父母不在、未成家，右手還有明顯刺青。他在命案消息曝光後第一時間想勸對方自首，不料訊息剛發出就被刪除好友。

截至目前，吉林省警方僅證實「仍在追捕中」，尚未公布確切死傷數與犯案動機。