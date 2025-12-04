闖紅燈走斑馬線斷魂！大三生騎車撞死78歲嬤...撞擊畫面曝光

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區中央北路路口發生一起死亡事故，1名21歲鄭姓大三生騎乘機車行經斑馬線時，與正穿越馬路的朱姓78歲婦人發生碰撞。朱婦送醫後搶救多日仍因傷重不治。士林地院審理後認為，鄭男未依規定禮讓行人，但朱婦當時亦未依號誌指示穿越，同屬肇事原因，最終依過失致死罪判6月徒刑，可易科罰金。

▲北市鄭姓大三生騎車撞上78歲婦人，法官認「雙方都有疏失」判6月可易科罰金 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

事故發生於今年5月27日22時26分，鄭男騎乘普通重機由東往西行經中央北路三段與40巷口，車頭在斑馬線前與沿斑馬線由北往南通行的朱婦發生碰撞。鄭男酒測值為0，朱婦經送醫急救後仍於搶救5天後也就是6月1日宣告不治。

法官審理時認，鄭男行近斑馬線時未盡停讓義務，確為本案肇事因素；但監視器畫面與相關調查也顯示，朱婦雖走在行人穿越道上，卻未依號誌指示通行（闖紅燈），其違規同樣是事故發生的重要原因。

法院認為，雙方均有過失，難認鄭男過失程度重大，因此未再依《道路交通管理處罰條例》第86條「得加重其刑」的規定加重處罰。

然而，鄭男在警方尚未確認肇事者前，即於現場主動向員警承認肇事，符合刑法自首規定，可予減刑。法官綜合考量其為在學學生、經濟狀況一般、犯後態度良好，且與家屬協商賠償未果，故量處有期徒刑6月，可易科罰金，日折1,000元。全案仍可上訴。