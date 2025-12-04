　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高國豪哥哥「網愛片」瘋傳　全裸視訊一直要看下面

高國強（左）、高國豪（右）兄弟2人過去感情甚好，但如今卻因為家庭私事鬧出風波，成為關注焦點。（T1聯盟提供）

▲高國強（左）、高國豪（右）兄弟2人過去感情甚好，但如今卻因為家庭私事鬧出風波，成為關注焦點。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

卸任與現任的職籃球星高國強與高國豪兄弟家事鬧上法院，去年高國豪被指控「私約二嫂」，也就是高國強的妻子鬧上新聞，接著兄弟倆又在餐廳爆發衝突，都被依傷害罪起訴。本刊又接獲讀者爆料，指高國強在中國打職籃時，曾和網友的「網愛」影片遭側錄，同時在網路群組流傳多年。

高國強是高家兄弟中的二哥，曾前往中國大陸NBL打球，當時效力於福建閃電隊；而T1聯盟成立元年，他則是加入到T1聯盟台南台鋼獵鷹，但出賽機會並不多，當時留下出賽18場比賽，場均貢獻2.2分、1.2籃板、1.4助攻紀錄，賽季結束後他隨即遭到台鋼釋出，目前則是擔任籃球訓練師。

有網友提供影片，內容是高國強當年在對岸打球時，在飯店全裸和網友視訊「性愛」，過程中高國強還不斷問能不能看對方的「小穴穴」，長達十幾分鐘的畫面全部都遭網友側錄下來，並且流傳在網路群組。

高國豪與二哥高國強原本感情甚好，高中時期2人也曾在HBL冠軍賽碰頭，當時高國豪就讀松山高中，哥哥高國強則就讀泰山高中，最終冠軍賽上由弟弟率領松山高中奪冠。而「兄弟鬩牆」的戲碼，也成為電影《下半場》的劇本構想。

去年12月3日，高家三兄弟（包括大哥、二哥高國強，以及高國豪）在宜蘭蘇澳某餐廳聚會時，爆發劇烈衝突。根據監視與側拍影片，他們先是在餐廳內口角，情緒失控後一路打到店外街頭。三人被依刑法「傷害罪」起訴，其中大哥高聖文因當街恐嚇言語（曾聲稱「要弄斷你的腳，讓你沒辦法打球」）另被加訴「恐嚇危安罪」。高國強與高國豪等人在傷害部分被認定為「共同正犯」。目前案件已經偵辦完畢，法院預定於12月10日一審宣判。

高國豪所屬球隊新竹御嵿攻城獅隨即宣布停止高國豪的出賽資格，聯盟TPBL也明言，將待司法程序與後續紀律審查結果，再決定是否給予額外處分。高國豪也在社群平台向球迷及大眾道歉表示，「未來無論球隊、聯盟做出的任何懲處，我都會全數接受，也會尊重司法。」


三帥裂痕情變調／獨家！被爆不理張軒睿打招呼　章廣辰親上火線還原現場
怨偶爭產又濺血／名媛界大S出國「被搬家」　狠酸夜店大亨前夫：缺錢要說
「就是來找碴」高國豪妻子還原衝突始末　控大哥不請自來硬闖錄影！還對小孩挑釁

鏡週刊

