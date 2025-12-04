陶藝大師遭控抄襲　提告捍衛清白

▲許朝宗榮獲臺灣工藝最高榮耀「2025國家工藝成就獎」，卻遭人指控曾有抄襲爭議。（圖／鏡週刊提供，下同）

文化部台灣工藝研發中心每年會選出1位大師，頒發「國家工藝成就獎」，今年獲獎者是陶瓷工藝師許朝宗，消息公布後，同為陶瓷工藝師的邱建清夫妻具名檢舉，指控許曾仿冒邱的作品，4年前還簽署聲明承認「向拉坯師傅購買坯體」，並非親自創作，德不配位。

許朝宗日前接受本刊查證，受訪澄清事件原由，指控邱建清、許菊具名投書與事實大相逕庭，其中「『許朝宗在切結書聲明：作品坯體是向拉坯師父購買，並不知是邱建清老師的原創，很抱歉』，並答應收回出版畫冊，將其中2頁仿冒侵權的照片拿掉，至於剩餘未售出的仿冒品要全部銷毀，另捐20萬元給工藝之家協會。」

▲陶瓷工藝師邱建清、許菊夫妻指控許朝宗4年前曾仿冒邱的作品，得獎德不配位。

許朝宗告訴本刊，該份切結書是邱建清的太太許菊依許口述寫下，並經許同意後簽名具結」一節，將「說明書」擅自定義成「切結書」，顯然是憑己即審判本人，已造成本人名譽重大詆毀。

許朝宗強調，爭議之本件邱建清作品與他的作品有5點不同，更何況邱建清的「美女」系列，其形體亦神似「羅浮宮」的「米洛的維納斯」、「薩莫特拉斯的勝利女神」及唐代「飛天造 形」綜合體之改作。

▲許朝宗澄清當年簽的是「說明書」，非「切結書」。

許朝宗提出，邱建清作品與許朝宗作品有5點不同處：（1）、邱為「陶器」，許為「瓷器」；（2）、邱造型削瘦，許造型圓潤；（3）、邱用色單純簡約，許繪上釉複雜；（4）、邱使用柴燒，許使用氣燒；（5）、邱許各2尊頸、肩、手、足律動不同，顯見二者是截然不同的創作。

許朝宗主張，在著作權的概念中，作品除了「獨立著作」外，另有「衍生著作」，對「衍生著作」法院實務有判斷標準，就是著作人創作時，雖曾參考他人著作，但創作後的著作與原著作在客觀上已可區別，對原著內容的精神及表達非僅細微差別，此具原創性者，參考他人所作的作品即屬獨立創作。

▲國家工藝成就獎得主許朝宗談到遭人指控抄襲，既無奈又憤怒。

許朝宗認為，陶瓷創作本身，常見參考他人作品之情形，不能塑型人形「美女」後，即包山包海壟斷扼殺其他相似之創作，並橫跨到不相關的書畫上釉及燒造領域。

為了捍衛自身清白，目前已委任律師具狀對邱建清、許菊、李松萬及相關人，提起民、刑事告訴，確保權益與清白。



