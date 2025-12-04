　
社會 社會焦點 保障人權

史書華三連敗！不滿「戰狼小姐姐」洩個資提自訴　又遭法官打臉

▲▼盾牌牙醫史書華。（圖／記者湯興漢攝）

▲史書華控個資外洩求自訴，法官認為陳智菡公開目的在澄清、無損害意圖。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者黃宥寧／台北報導

網紅「盾牌牙醫」史書華不滿民眾黨立法院黨團主任陳智菡今年初因政治獻金風波，在記者會公開其捐款紀錄與部分住址資料，控告陳違反個人資料保護法。士林地檢署先做出不起訴，高檢署再議也遭駁回。史書華進一步向法院聲請准許提起自訴，士林地院裁定出爐：駁回聲請。

本案起於2025年初，前柯文哲競選團隊志工許富舜爆料2014年政治獻金流向，引燃外界質疑。許富舜其後受訪時直指「史書華可以作證，他捐的10萬元不見了」。史書華也對媒體表示，自己從未收到收據，且監察院系統查不到捐款紀錄。

陳智菡隨後召開記者會，表示已向監察院與團隊查證，證實會計當年確有寄出收據、也曾打電話向史確認寄達。她並展示一張「澄清用看板」，內容包含史書華姓名、電話、身分證字首及住所，但部分資訊已以星號遮蔽。史書華認為陳僅遮住樓層，卻未遮路名與門牌，已足以讓他的住處曝光，涉犯個資法。

士林地檢署調查後認為，陳智菡公開資訊的目的，是針對史書華在網路上的指控予以回應，涉及政治獻金申報是否確實的公共利益，且已做部分遮蔽，難認其具有「損害當事人利益」的故意，今年6月底做出不起訴。

史書華不服，聲請再議；高檢署8月6日再度駁回，認定再議無理由；史書華再進一步向士林地院聲請准許提起自訴。

士院裁定指出，本案的重點在於陳智菡是否具有「意圖不法或損害他人利益」的特定犯意。法官認為，陳是基於回應公開質疑、釐清政治獻金是否確實申報，且內容經部分遮蔽，並非刻意報復或讓史書華遭受攻擊；即便遮蔽方式確有引發爭議，仍不足以證明陳具有個資法第41條所要求的「損害意圖」，不符意圖犯的構成要件。

合議庭也認為，政治人物是否依規定申報政治獻金，具有高度公共利益，被告公開資料的目的與行為方式，仍在「增進公共利益」的合理範圍內。既無積極證據顯示陳有不法利用個資的主觀故意，原不起訴及駁回再議處分並無不當，因此裁定駁回史書華的自訴聲請。本件不得抗告。

