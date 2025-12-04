「小草女神」宣布選議員！　網讚人如其名：咪咪說的都對

　
政治

「小草女神」劉芩妤宣布選議員！　網讚人如其名：咪咪說的都對

▲▼台中市議員參選人劉芩妤。（圖／翻攝IG／mimicfight）

▲台中市議員參選人劉芩妤。（圖／翻攝IG／mimicfight，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

民眾黨台中市黨部發言人劉芩妤（咪咪）正式宣布參選台中市議員，她憑藉亮眼外型與直率的個性，在政論節目和社群平台上展現獨特魅力，迅速吸引外界目光。近期，她騎腳踏車親自掃街的互動畫面更讓網友熱議，成為台中選戰中的話題人物。

▲▼台中市議員參選人劉芩妤。（圖／翻攝IG／mimicfight）

劉芩妤以其充滿親和力的社群經營方式，迅速累積人氣。她在政論節目《誰來早餐》中，針對核廢料議題與名嘴呂捷激烈交鋒，展現自信與直言不諱的態度，讓觀眾留下深刻印象。不少政治板網友因此注意到她，甚至封她為新生代「小草女神」，成為網路討論的焦點之一。

▲▼台中市議員參選人劉芩妤。（圖／翻攝IG／mimicfight）

近日，她選擇以腳踏車作為掃街工具，穿梭台中街頭，親自向民眾問好，自稱是「行動版小看板」。她在社群貼文中分享，與居民交流的過程讓她感受到濃厚的地方人情味，直言「比天氣還溫暖」。面對網友質疑她是否能成功，她則幽默且坦然地回應：「不試試看怎麼知道？希望大家能給我一次機會！」展現出樂觀的態度。

▲▼台中市議員參選人劉芩妤。（圖／翻攝IG／mimicfight）

儘管是初次參政，劉芩妤依靠高曝光率的社群形象及節目上的表現，逐漸受到網友關注。PTT上有網友因她的參選看IG後被圈粉，表示「人如其名耶」、「咪咪說的都對！」她的親和力與直率風格成功吸引不少粉絲，意外成為台中選戰中最美的亮點之一。

更多新聞
台中市議員

