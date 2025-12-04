買屋租屋不怕踩雷！地政電子謄本防詐、查證最有利！

▲線上申請「最新」地籍資料，免跑地政事務所，省時省力更方便！（圖／記者徐文彬攝，下同）

生活中心／綜合報導

近年常見的案例包括一屋多賣、假冒屋主出售、抵押地轉售、權狀造假等，讓許多民眾在不知情的情況之下，先付出大筆金額，最後才發現土地早已被設定抵押權，或房屋根本不是對方所有，導致貸款遭拒、訂金被騙，求助無門！所以民眾不論是在買賣不動產或在租屋前，一定要仔細確認房屋地籍資料及房東的身份，再進行交易，避免鉅額財產損失，保障自身錢財的安全。

其中最重要的一道防線是申請地籍謄本，因為它是確認不動產權狀最即時、最可靠的依據，能了解不動產的產權狀況、所有權人資訊及他項權利（如抵押權），對於買賣、租賃等各種不動產交易都至關重要，能幫助交易雙方保障權益，避免糾紛。而申請地籍謄本除了可以親至地政事務所辦理外，現在在網路上透過「全國地政電子謄本系統」也可以申請到謄本，讓民眾節省外出洽公往返奔波的時間。

▲由「地政服務」選擇電子謄本入口登入至「全國地政電子謄本系統」輸入欲查詢的標的資料，完成付款，就能取得資料。(網址：https://www.land.nat.gov.tw/)

全國各縣市地政事務所的地籍資料已全面網路化，大家只要利用電腦或行動裝置上網連至「全國地政電子謄本系統」輸入土地的地號或建物的建號，就可申請到所需標的的地籍資料，若不知地號或建號，民眾也可以輸入門牌地址，由系統幫忙查詢出對應的地號或建號，貼近民眾使用上的需求。「全國地政電子謄本系統」提供謄本線上申請及領件服務，民眾可以從謄本內容了解該土地或建物權利範圍持分情形，以避免買到多人持分；產權複雜的不動產，也可以從謄本登載的面積來確認是否有違建情形以及使用分區的類別，以免砸了大錢卻上當受騙，買到不理想的不動產。

網路地政電子謄本與地政事務所臨櫃核發的謄本具有相同的法律效力，為杜絕有心人士以竄改的謄本進行詐騙，系統具有嚴密的防偽機制設計，當民眾接到對方出示的地政電子謄本時，可以透過掃謄本右上角的QR Code二維條碼進入謄本驗證網頁，線上驗證核對，以確保對方出示的謄本內容沒有遭到竄改。

近年政府為保障謄本資料並兼顧不動產交易安全，謄本實施分級制共有三類謄本的申請對象與顯示內容會有差異，其中第一類謄本僅限屋主或委託代理人申辦；第二類謄本所有人都可以申請調閱，但所有權人資料顯示會以部分隱匿方式以保障個人資料安全；而第三類謄本則提供利害關係人申請。網路申請地政電子謄本費用比照地政事務所收費，謄本每張20元、建物門牌查詢每筆10元、人工登記簿謄本每張10元，民眾可用中華電信HiNet帳號登入系統，先使用再於次月電信帳單收費；沒有中華電信帳號的民眾則可持自然人憑證完成身分驗證後，透過WebATM進行付款，翻轉過往「紙本跑流程」的作業模式。

另外，政府亦推出地籍異動即時通服務，當民眾名下不動產有買賣、贈與、抵押設定等特定登記異動時，系統會以手機簡訊或電子郵件通知您，讓民眾能可即時掌握不動產資訊，多築一道安全防線，對於地面師、詐騙集團冒用身分或偽造交易起關鍵嚇阻作用。再者申請地籍謄本部分住址隱匿，二類謄本僅顯示部分住址，個資安全更升級，防止詐騙案件，共同來為民眾財產把關。以上二種服務均不收取任何費用，民眾可以至全國任一地政事務所臨櫃申請或是與登記案件一併送件受理。

▲中華電信產品經理蕭菁慧介紹「全國地政電子謄本系統」使用方式，強調只要5個步驟，就能完成謄本線上送件和線上領件的動作。

▲民眾可透過教學課程一步步學會申請電子謄本，輕鬆完成地政查詢。

最後再次提醒民眾，在進行不動產交易前，一定要仔細核對謄本上的重要欄位，像是「土地使用分區」與「抵押設定」、「所有權人」等部分，這些細節往往是防止詐騙的第一道防線，為了讓更多人能輕鬆上手線上查詢，中華電信推出了線上教學影片與實體課程，由專業講師帶著大家一步步操作，長輩或電腦新手也能學會。呼籲民眾踴躍使用，多利用「全國地政電子謄本系統」，不用再為了跑地政事務所請假排隊，省時又方便。

中華電信地政服務網站►https://www.land.nat.gov.tw/

觀看線上教學影片►https://www.land.nat.gov.tw/Audiovisuals/AudiovisualList

立即報名課程►地政服務