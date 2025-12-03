　
地方 地方焦點

高鐵桃園站傳愛　助身障者秋遊故宮南院

▲高鐵桃園站傳愛

▲高鐵桃園站傳愛，助身障者秋遊故宮南院。（圖／高鐵桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

高鐵桃園站深耕在地、關懷弱勢，3日幫助桃園市楊梅區「聖愛教養院」50位院生、家人與志工，搭乘高鐵前往嘉義故宮南院。出發前，桃園站劉和鎮站長特別為院生送上祝福並開心合影，期待透過這趟高鐵旅程，為他們帶來豐富的文化體驗，留下美好回憶。

高鐵桃園站劉和鎮站長表示，台灣高鐵善盡企業社會責任，為需要幫助的人們帶來正向力量與鼓勵，讓在社會中相對弱勢的族群或家庭，感受外界的關心。未來，高鐵公司將持續實踐「引領進步、創造美好生活平台」的企業願景，一起成就更美好、溫暖的台灣。

▲高鐵桃園站傳愛

▲聖愛教養院致贈感謝狀給高鐵桃園站。（圖／高鐵桃園站提供）

「聖愛教養院」主要提供中度以上智能障礙、多重障礙及失智症者生活照顧、簡易復健等服務，進而學習生活自理。董事長陳昀琪表示，感謝高鐵桃園站愛心，希望藉由此次旅行，鼓勵院生及其照顧者走向戶外，放鬆心情，增進親子間互動與情感。

院方進一步指出，對多數人而言，搭乘高鐵可能只是再平凡不過的日常，但對院生來說，卻是非常難得才能實現的夢想。由於身體障礙導致的行動不便，院生們難以獨自出門，更無法輕易搭乘大眾運輸工具，家人平日忙於工作，能陪伴外出的時間也相當有限。因此當院生得知即將搭乘高鐵時，不僅臉上綻放笑容，眼神更透露著興奮與期待，對他們而言，搭高鐵不僅是一段旅程的開始，更象徵著來自社會的溫暖與接納。

更多新聞
多名台大生收到「肺結核」接觸通知！衛生局證實

關鍵字：

高鐵桃園站劉和鎮站長聖愛教養院

