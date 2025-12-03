　
國際

泰國查扣94億黑金！太子集團陳志遭鎖定　跨國凍結資產擴大中

▲▼泰國自豪黨領袖阿努廷5日當選泰國新一任總理。（圖／路透）

▲泰國總理阿努廷出手，扣押94億資產。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今日宣布，泰國已查扣與東南亞詐騙產業鏈相關的大量財物，估計金額超過3億美元（折合新台幣約94億元）。目標包含柬埔寨太子集團創辦人陳志及商人符國安等重要人物。

根據法新社報導，在泰國官方公布前，來自亞洲、歐洲與美國的多國執法單位已同步對太子集團控股（Prince Holding Group）與其海外商業網絡展開聯合行動，凍結並扣押價值數十億美元的全球資產。

美國檢方今年10月提出起訴，指控陳志於柬埔寨設置據點，涉及強迫人口販運受害者執行網路詐騙任務。阿努廷指出，此次遭鎖定的對象「皆是重量級人物」，除了陳志外，還包含柬埔寨參議員符國安（Kok An）及兩名泰籍人士，但他並未公開查扣的具體時間。

泰國反洗錢辦公室表示，已查封陳志名下大約100項資產，包括土地、現金、高價奢侈品及珠寶，總計約3億7300萬泰銖（約1170萬美元）。此外，符國安相關資產約1500萬美元也遭當局扣押，他被視為柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）的核心盟友。至於兩名泰國籍涉案人士，其持有財物約2億9000萬美元同樣遭查扣。

過去幾年，東南亞網路詐騙活動迅速增長，常藏身於一般辦公區與倉庫內，對全球網民發動詐騙。有些人自願加入詐騙團隊，但也有人遭到人口販運拘禁，被迫在近似監獄的環境中工作。

相關打擊行動已在多國展開。英國目前凍結與陳志相關的公司與倫敦房產，估計金額超過1億3000萬美元。台灣、新加坡與香港也陸續扣押合計逾3億5000萬美元的資產。美國司法部則指出，太子集團被視為「亞洲規模最大的跨國犯罪架構之一」，並已扣押約150億美元的比特幣，認定為該犯罪系統的非法所得。

太子集團日前回應，否認集團與陳志涉入任何不法行為。

12/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

多名台大生收到「肺結核」接觸通知！衛生局證實
男子阿布達比遭拘捕「還沒回台」！　外交部說明
快訊／全日空1航班「發動機故障」　緊急折返

泰國慶活動首度移師　中市府辦節慶、推美食深化交流

泰國慶活動首度移師　中市府辦節慶、推美食深化交流

泰國經濟貿易辦事處昨(2)日晚間盛大舉辦「泰王國國慶酒會」，台中市經發局長張峯源代表市長盧秀燕出席盛會，共同慶賀12月5日泰國國慶日。此外，泰國國慶日於上週末(30日)活動首次移師台中辦理，設置泰國美食攤位、舉辦泰國僑民摸彩活動，不僅突顯台中在國際舞台的能見度，也讓民眾有機會近距離體驗泰國的文化魅力。

緬甸炸毀「中國詐團」大本營！夷平瞬間曝

緬甸炸毀「中國詐團」大本營！夷平瞬間曝

3米巨蟒抓到了　竟「吐出犬屍」

3米巨蟒抓到了　竟「吐出犬屍」

緬甸炸KK園區淪政治作秀

緬甸炸KK園區淪政治作秀

全球年收700億美元！規模>毒品

全球年收700億美元！規模>毒品

關鍵字：

泰國太子集團陳志柬埔寨符國安詐騙

