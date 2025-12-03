泰國查扣94億黑金！太子集團陳志遭鎖定　跨國凍結資產擴大中

▲泰國總理阿努廷出手，扣押94億資產。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今日宣布，泰國已查扣與東南亞詐騙產業鏈相關的大量財物，估計金額超過3億美元（折合新台幣約94億元）。目標包含柬埔寨太子集團創辦人陳志及商人符國安等重要人物。

根據法新社報導，在泰國官方公布前，來自亞洲、歐洲與美國的多國執法單位已同步對太子集團控股（Prince Holding Group）與其海外商業網絡展開聯合行動，凍結並扣押價值數十億美元的全球資產。

美國檢方今年10月提出起訴，指控陳志於柬埔寨設置據點，涉及強迫人口販運受害者執行網路詐騙任務。阿努廷指出，此次遭鎖定的對象「皆是重量級人物」，除了陳志外，還包含柬埔寨參議員符國安（Kok An）及兩名泰籍人士，但他並未公開查扣的具體時間。

泰國反洗錢辦公室表示，已查封陳志名下大約100項資產，包括土地、現金、高價奢侈品及珠寶，總計約3億7300萬泰銖（約1170萬美元）。此外，符國安相關資產約1500萬美元也遭當局扣押，他被視為柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）的核心盟友。至於兩名泰國籍涉案人士，其持有財物約2億9000萬美元同樣遭查扣。

過去幾年，東南亞網路詐騙活動迅速增長，常藏身於一般辦公區與倉庫內，對全球網民發動詐騙。有些人自願加入詐騙團隊，但也有人遭到人口販運拘禁，被迫在近似監獄的環境中工作。

相關打擊行動已在多國展開。英國目前凍結與陳志相關的公司與倫敦房產，估計金額超過1億3000萬美元。台灣、新加坡與香港也陸續扣押合計逾3億5000萬美元的資產。美國司法部則指出，太子集團被視為「亞洲規模最大的跨國犯罪架構之一」，並已扣押約150億美元的比特幣，認定為該犯罪系統的非法所得。

太子集團日前回應，否認集團與陳志涉入任何不法行為。