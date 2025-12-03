　
政治

賴清德受邀參與紐時盛事DealBook Summit　官網稱呼「台灣總統」

▲▼總統召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議記者會-賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

▲總統賴清德。（資料照／記者周宸亘攝）

記者陶本和／台北報導

《紐約時報》年度盛事「DealBook Summit」即將登場，自2011年舉辦以來，這已是國際最具影響力的政經論壇之一。總統賴清德3日則以視訊方式參與並接受專訪，而官網也以「台灣總統」（President of Taiwan）的頭銜稱呼。

DealBook Summit歷年的講者陣容都備受矚目，包括各國領袖、美國政府閣員、跨國企業執行長、創新科技代表及文化界重要人物等。前總統蔡英文也曾於2023年受邀參加，與國際級講者共同就全球變局進行交流。

根據官網所釋出的訊息，今年的講者陣容眾星雲集，涵蓋政界、科技界、金融界與文化界多位重量級人物。除了賴清德以外，講者還包括：美國財政部長Scott Bessent、加州州長Gavin Newsom、Palantir總裁Alex Karp、Turning Point USA執行長暨董事長Erika Kirk （美保守派青年領袖Charlie Kirk遺孀）等人。

有關「DealBook Summit」，是長期以商業、科技、金融與國際政治議題為核心，每年皆匯聚全球最具影響力的決策者，深入探討重大國際議題，包括全球供應鏈重組、科技與AI發展趨勢、地緣政治變動、國際金融市場展望新創產業與內容創作新趨勢。

▼總統賴清德3日則以視訊方式參與《紐約時報》年度盛事「DealBook Summit」，並接受專訪。（圖／DealBook Summit官網）

▲▼總統賴清德3日則以視訊方式參與《紐約時報》年度盛事「DealBook Summit」，並接受專訪。（圖／DealBook Summit官網）

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

立法院日前在藍白立委聯手下，三讀通過《公民投票法》第23條修正案，規定公投案應在公告成立後3至6個月內投票，期間若有全國性選舉應同日舉行，此案被視為「公投綁大選」回歸。對此，總統賴清德3日正式公布，但批示強調「公投、全國選舉一併舉行，曾造成選務單位沉重負擔、投開票流程失序」，要求中選會與地方選務機構審慎因應。

賴清德DealBook國際論壇紐約時報政經

