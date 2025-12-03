賴清德指九二共識就是一國兩制　國民黨嗆：為何唱和習近平？

▲國民黨發言人牛煦庭。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統昨日接見「2025年北美各地台灣會館回國訪問團」時表示，九二共識、一中原則、台灣方案就是「一國兩制」，未來就是中共「愛國者」治台，要把台灣人變成中國人是急統路線。國民黨發言人牛煦庭今（3日）諷刺，不解賴總統為何不採用國民黨「一中就是中華民國」各表版本，反而要去唱和習近平講「一中是中華人民共和國，且會變成一國兩制」，請問誰才是中共同路人？

賴清德總統昨日接見北美台灣鄉親時表示，在野黨準備要走另外一條路，接受中國的要求，接受一個中國原則的九二共識，所謂九二共識一個中國原則台灣方案就是一國兩制；未來就是中共所認定的「愛國者」治台，要把台灣人變成中國人，就像現在「愛國者治港」一樣。

牛煦庭表示，九二共識合於中華民國憲法，一中當然是中華民國，但是彼此之間可以在各自表述的空間上找到對話的價值，在這個對話的前提下可以確保區域的和平，也確保經濟民生的穩定。

牛煦庭譏諷，賴清德不採用國民黨各表的版本，反而要去唱和大陸國家主席習近平講的一中就是中華人民共和國，「請問誰才是中共同路人？」如果賴清德心裡根本就沒有想著中華民國的國家利益，沒有想著區域的和平穩定跟對話機制的建立，那麼將會讓台灣陷入真正的戰火之中。

國民黨文傳會主委吳宗憲也說，賴清德總統應該把中華民國憲法及增修條文搞清楚，而不是總是覺得「不是喔、不是這樣喔」，賴心中的憲法好像不太像是中華民國憲法。選舉到了又在搞意識形態，應該把問題再拉回經濟民生，讓國人過好日子，這個才是一個總統該注意到的事情。

至於美國總統川普總統簽署《台灣保證實施法案》，國務院將每五年定期檢討對台交往準則，並提出解除不必要、過時限制的具體方案。牛煦庭說，有助於中華民國國家利益的法案通過都敬表歡迎，只要有助於區域局勢和平穩定都會大方給予祝福。