李坤璋教授新書《守門人的哀與愁》　聚焦康友案與制度反思

▲東華書局與李教授合作出版《守門人的哀與愁》並於舉辦新書發表會。（圖／東華書局提供）

生活中心／綜合報導

2020年爆發的康友案後，負責財務報表查核簽證的勤業眾信聯合會計事務所，在事件發生後所採取的行動是否違法，應從審計準則、會計師法及其他法規的要求來論斷。而且對於兩位一二審均被判刑的會計師，如果比較力霸案，刑期是否過重？東吳大學會計學系與法律學系李坤璋教授表達了他的看法。

李坤璋教授2日在東華大樓舉辦新書發表會，由東華書局與李教授合作出版的《守門人的哀與愁》一書。現場冠蓋雲集，許多會計師、法官、檢察官、律師蒞臨現場祝賀，四大會計師事務所勤業、資誠、安侯與安永執行長也都蒞臨現場聆聽李教授對康友案的看法，李教授表示，在康友案爆發及裁決時，讓他深受震撼；因此，他決定以此事件為核心，並由會計、審計與法律的角度切入，出版這本書來說明自己的看法，內容從一樁典型的財務報表舞弊案件，以及金管會迅速祭出的各種行政裁處談起。對於本案造成兩位簽證會計師承擔行政、刑事與民事責任，隨之引發社會對會計師責任範圍的高度爭議，多有著墨，也凸顯台灣在「會計與審計規範」上仍存有諸多不夠明確之處。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在這本《守門人的哀與愁》一書中，對於康友案，教授提出幾個值得大家深思的關鍵制度問題：

1.是否有違反「法律不溯及既往」原則之虞？

2.金管會是否具備解釋審計準則公報的法律授權？

3.審計準則制定委員會的組成與法制是否完善？

4.是否涉及「罪刑法定原則」的疑慮？

《守門人的哀與愁》並不專注於個案本身，而是以此為起點，呼籲應在明確的法律授權框架下，使相關制度更加清晰、透明，進而強化投資人對市場的信任，促進台灣資本市場的長期穩健發展。期待透過此書讓更多讀者、監理單位、會計與法律專業者重新思考：

台灣的會計與審計制度，還缺乏什麼？又該如何改革？

目前李教授著作的這本《守門人的哀與愁》一書。首刷已經銷售一空，如對康友案，或是對法律與會計有興趣的讀者可以直接到東華書局官網（http://www.tunghua.com.tw）搶購。

▲▼李坤璋教授在東華大樓舉辦《守門人的哀與愁》新書發表會。（圖／東華書局提供）

關於李坤璋教授

現任東吳大學會計學系與法律學系教授，擁有超過 20 年的實務經驗，擅長跨領域創新整合，透過實踐翻轉教育方式，致力學用一致。於擔任東吳大學會計學系系主任期間，著力於會計及審計與資訊科技的整合，以及會計與法律的結合，全面更新課程使用之 ERP 系統，成立「智能審計研究中心」，並開辦研究所「智能審計」組，以及「法治會計組，於 2017 年成為 UiPath 在台首間合作之大專院校機構，並將 RPA 導入學習地圖列為研究所必修課程，為台灣第一所實踐財會人才數位轉型之系所。

關於東華書局

東華書局成立於 1965 年，由創辦人暨前董事長卓鑫淼先生創立，專注於出版與發行高中職、大專教科書，以及英語教材、人文教材與各類工具書。多年來，憑藉嚴謹的篩選、精心的編撰與專業的出版品質，深受教育界專家與教師們的肯定，並多次榮獲金鼎獎殊榮。在長期堅持書籍品質與服務精神的基礎上，東華書局得以在出版界奠定穩固而持久的地位。目前由蔡彥卿教授擔任董事長，持續帶領團隊在教育領域深耕，致力提供更優質的內容與多元的教育服務。