快訊／二度參戰！　民進黨徵召劉建國參選2026雲林縣長

▲民進黨發言人吳崢受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（3日）召開中執會，會中拍板徵召綠委劉建國參選2026雲林縣長。另外，彰化縣長選戰黨內有包含前後市長林世賢、邱建富、綠委黃秀芳、陳素月共四人有意爭取，民進黨發言人吳崢表示，徵召時程仍持續的進行當中，相信現在每一位表態要爭取提名的候選人，都全力在地方上衝刺，拿出最好的表現。選對會跟中執會最後會挑選出戰力最強候選人。

吳崢表示，今天民進黨選對會決議通過，要建議民進黨中執會在雲林縣徵召劉建國參選2026年雲林縣長；至於彰化部分，根據2026選對會的縣市首長提名條例，這次舉辦初選縣市就是嘉義縣、台南市跟高雄市這三個選區，所以彰化會由選對會建議中執會徵召人選。包含彰化的徵召時程，現在也在持續進行當中。

至於彰化選戰的民調方式？吳崢表示，選對會會經過縝密的討論以後去做，提名條例裡面也有提到，選對會有得到授權可以做相關民調來內部參考，最後還是得由選對會綜合評比各方面因素，決議徵選什麼樣的候選人。

因為國民黨人選未定，再加上縣長王惠美執政表現不佳，有媒體認為民進黨有望在彰化縣長選戰中成功翻轉，吳崢則表示，這分成幾個層次，秘書長徐國勇早些時候也有跟大家報告過，民進黨這次的目標其實全黨上下一心，希望在2026地方大選成績超越上一次2022年的地方大選，這是整個中央黨部作戰的大前提。

吳崢指出，大家可以看到，這次在彰化縣市首長選舉的部分，看得出民進黨在彰化縣是人才濟濟，包含好幾位委員、地方公職都有表態，希望投入爭取彰化縣提名，相信現在每一位表態要爭取提名的候選人，都全力在地方上衝刺，拿出最好的表現，相信選對會跟中執會最後也會挑選出戰力最強的候選人。