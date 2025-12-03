　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

解決台商培育人才問題　駐泰國代表處成立「台泰科技人才服務平台」

▲▼駐泰國代表處成立「台泰科技人才服務平台」。（圖／駐泰國代表處提供）

▲駐泰國代表處成立「台泰科技人才服務平台」。（圖／駐泰國代表處提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

駐泰國代表處為協助在泰台商解決投資所衍生的人才短缺及培訓問題，2日由駐泰代表藍夏禮宣布成立「台泰科技人才服務平台」，藉以加強協助凝聚泰方、台商等各界共識，解決台商培育人才問題。

駐泰代表處表示，2024年台灣是泰國第4大外資來源（FDI）國，以PCB產業為例，累計已投入泰國超過20億美元，人才培訓已成為台商赴泰國投資最關鍵的議題。

駐泰代表處指出，在此次說明會中，駐處也邀請今年8月於曼谷成立的「台灣—泰國國際人才循環基地」（International Talent Circulation Base Taiwan- Thailand）總召學校屏東科技大學，分享台灣教育部規劃中的「國際產業人才教育專班」（INTENSE Program）；另邀請台灣電路板協會（TPCA）分享成立「泰國PCB學院」，進行與泰方人才合作的實務經驗。

▲▼駐泰國代表處成立「台泰科技人才服務平台」。（圖／駐泰國代表處提供）

駐泰國代表處期待，此平台的成立可加速推動泰國政府、產業、學界等的鏈結與合作，為台商落地泰國注入新動能。平台的成立除符合外交部長林佳龍「總合外交」理念，也宣示我方未來將逐步結合政府、學術單位及台商力量，與泰方進一步就人才培訓進行諮商，盼泰方基於雙方合作潛力，共同研商務實的解決之道。

▲▼駐泰國代表處成立「台泰科技人才服務平台」。（圖／駐泰國代表處提供）

駐泰國代表處表示，近年台灣指標性科技大廠受地緣政治供應鏈重組影響，已陸續增加來泰投資，範圍包含半導體（設備）、AI（伺服器組裝）及PCB等相關產業，與泰國政府盼吸引投資政策目標高度吻合，且投資規模龐大。2024年台商赴泰獲准投資額約15.38億美元，同比成長16.2%，為泰國第4大外資來源國，其中PCB產業上下游投資泰國廠商超過60家且持續增加中，僱用員工超過1萬人。

▲▼駐泰國代表處成立「台泰科技人才服務平台」。（圖／駐泰國代表處提供）

不過，隨之而來的是，台灣業者在泰國面臨科技人才短缺的問題，除需要更多主修科學與工程的大專畢業生外，亦需要外語及跨文化溝通能力的人才；駐泰國代表處為反映台商上述需求而成立「台泰科技人才服務平台」，希望協助台商交換資訊，整合力量，做為未來與泰方協調解決人才問題的基礎。

▲▼駐泰國代表處成立「台泰科技人才服務平台」。（圖／駐泰國代表處提供）

駐泰國代表處指出，本次說明會獲得各大相關公協會、教育機構、及在泰投資台商熱烈響應，並派員到場表達支持，會場氣氛熱烈，會後並進行交流討論未來共同合作方向。

▲▼駐泰國代表處成立「台泰科技人才服務平台」。（圖／駐泰國代表處提供）

