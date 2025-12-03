55688從叫車跨足上千項生活服務　找楊祐寧當代言人

▲55688集團邀請藝人楊祐寧（左3）擔任首位品牌代言人。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

55688集團今舉辦20周年記者會，邀請藝人楊祐寧擔任首位品牌代言人。55688集團執行長林念臻分析營運數據指出，目前有約75%民眾是採APP叫車，55688具有市占率高、計價透明等優勢，未來也希望提升生活服務營收占比。

楊祐寧此次於3支品牌形象宣傳片中化身55688駕駛，開著計程車穿梭大街小巷。他表示，55688長期給人安心、穩定、便利感受，不僅叫車速度快，駕駛也都很有溫度。他剛升格3寶爸，每當一家人外出搭車，駕駛都會很主動提供協助，也是這種溫暖形象，讓他想接下代言人一職。

▲▼55688集團邀請藝人楊祐寧擔任首位品牌代言人。（圖／55688集團提供）

林念臻指出，過去大家習慣用路邊攔車，現在手機叫車已經成為民眾日常，公司目前有2.9萬位駕駛、市占率達46%，APP會員數逾1000萬人，20年來提供的出行服務已超過10億趟次，每年也為台灣減少約8億磅碳排量。

林念臻表示，去年底集團已經把所有服務都布建完成，整合上千項生活服務在平台，短期內不會再增加新項目，下個階段會以擴大使用率為優先。她也說，公司每年業績以2位數成長是基本的，未來也希望生活類占比能逐步提升，把生態圈建立起來。

她指出，現在民眾乘車有75％都是採叫車方式，25%為路邊攔車，主要轉折點在於疫情期間習慣改變。而市面上叫車平台非常多，民眾最在意的就是快速及安全，55688市占率高，叫車相對容易；在品質上，計價透明、GPS點位追蹤都能讓安全及品質更有保障。

55688集團董事長林村田表示，過去計程車駕駛經常給人一種刻板印象，但行行出狀元，計程車產業在這20年間變化很大，如今已經變成高科技產業，期間依賴合作夥伴Google、金融支付系統、電信業者協助，未來也將投入更多資源，在AI時代更具影響力。