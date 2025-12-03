　
社會 社會焦點 保障人權

輕豪宅地板、沙發慘被狗尿「長期醃漬」　臭味破表10倍房東崩潰

▲▼買房,大樓,透天,公寓,建案,出租,租屋,套房,樓中樓。（示意圖／StockSnap）

▲房屋出租示意圖，非當事案件。（圖／StockSnap）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名汪姓貴婦房東開心買下單價40萬一坪的「輕豪宅」，並花大錢精緻裝潢，以每月2.6萬租給一名養馬爾濟斯的許姓女子。沒想到一年後約滿點交，房東一開門差點被濃烈尿騷味「薰到昏倒」，不僅百萬裝潢被狗尿泡爛，專業檢測更發現屋內異味濃度比工業區還毒10倍，氣得房東告上法院，法官最後判許女需賠償37萬餘元。

判決指出，汪姓房東當初體諒許女想養狗，特地在租約外加簽「寵物條款」，千叮嚀萬囑咐要保持乾淨、退租時要消毒除臭。豈料去年9月租約到期，汪女帶著房仲前往點交，門一開宛如打開「毒氣室」，刺鼻惡臭撲面而來，眾人差點當場嘔吐。仔細檢查更崩潰，不僅屋內地板早已被尿液滲透毀損，高檔沙發、茶几，甚至床墊，無一倖免全被愛犬的尿液「長期醃漬」到爛掉，景象慘不忍睹，但面對滿屋子荒唐景象，許女竟還堅稱「交屋前都已經清潔過了」，雙手一攤拒絕賠償。

汪女嚥不下這口氣，自掏腰包找來專業檢驗科技公司進行「科學辦案」，檢驗報告一出令人傻眼，屋內異味污染物濃度數值竟高達100，而一般工業區以外的標準值僅有10。這數據顯示，這間輕豪宅的空氣品質比工廠排廢氣還毒上10倍，根本無法住人。

汪女憤而提告求償66萬元，高雄地院簡易庭審理時，許女自知理虧，同意賠償部分家具損失。法官審酌，這間房子因為「尿害」太嚴重，光是修繕、除臭就導致房東長達7個月無法出租，損失慘重，最終綜合考量家具折舊與租金損失，判決許女應賠償房東37萬餘元，全案可上訴。

