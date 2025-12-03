陸民營可回收火箭「朱雀三號」首飛　一級火箭回收失敗！墜地畫面曝

記者魏有德／綜合報導

中國民營航太公司藍箭航天今（1）日完成可回收火箭「朱雀三號」的首次入軌發射，成功將有效載荷送入預定軌道，但一級火箭回收階段卻出現異常，未能如計畫般實現軟著陸。這次任務被視為大陸商業航太邁向可重複使用技術的重要一步，也因此格外受到關注。

▲大陸民營可回收火箭「朱雀三號」首發射，一級火箭回收時發生異常墜地。（圖／翻攝微博，下同）

《IT之家》報導，中國民營企業藍箭航天自主研發的朱雀三號運載火箭成功實現首飛入軌，但一級火箭回收任務未能成功。現場公佈的視頻（影片）畫面顯示，火箭升空過程正常，但一級火箭在返回著陸階段出現異常。

現場釋出的畫面顯示，火箭按時點火發射，升空階段十分正常，並且順利將衛星成功入軌，然而，一級箭體著陸前反推發動機點火異常，導致失控墜毀，返回段出現異常擺動，之後迅速墜落地面，初步推測與九機並聯點火穩定性、高空風修正或著陸支架鎖緊裝置故障有關。

朱雀三號是大陸民營企業藍箭航天自研的大型液體可回收運載火箭，全長76.6公尺、整流罩直徑5.2公尺，採用天鵲系列液氧甲烷引擎，一子級搭載9具TQ-12B，二子級配置1具TQ-15B真空引擎。依設計，一次性運載能力達21.3噸，返場回收則可達12.5噸，未來一子級可重複使用至多20次。

官方資訊顯示，朱雀三號於2023年8月立項後，五個月內完成百公尺級垂直起降測試，隔年又成功完成十公里級飛行試驗，是回收複用技術的重要里程碑。這次首飛原訂11月29日進行，後卻調整至12月3日執行。

藍箭航天成立於2015年，為大陸最早投入商業航太競爭的企業之一。該公司曾在2018年以固體火箭「朱雀一號」挑戰民企入軌首發，但結果失敗；其後轉向液體火箭研發，近年已累積多次成功發射紀錄。今（2025）年7月，藍箭啟動IPO輔導，估值逾200億元人民幣，成為大陸商業航太市場的熱門新星。