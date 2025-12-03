　
民生消費

「每一口都有氣」被網友點名最剛好！可口可樂、雪碧200mL mini迷你罐登場全台7-ELEVEN

▲▼可口可樂,雪碧,mini,氣泡,7-ELEVEN,迷你罐。（圖／業者提供）

圖、文／統一提供

根據經濟部統計處數據顯示，台灣每1,659人即擁有1間便利商店，密度於全球名列前茅，便利商店的冰箱陳列也成為觀察消費趨勢的重要指標。近期有不少消費者在社群上分享，7-ELEVEN冰箱門邊出現了一排小巧卻超搶眼由「可口可樂」公司推出的「可口可樂」與「雪碧」200mL mini迷你罐，輕量化設計貼近現代即飲習慣，也迅速成為網路話題。
 
200mL「剛剛好」尺寸引發網友討論：「從第一口到最後一口都還有氣！」

近年消費者對氣泡飲品的需求趨於「剛剛好」與「即開即飲」，此次推出的 200 mL  mini迷你罐，是「可口可樂」公司目前最小容量的氣泡飲包裝。不少網友在社群分享開箱心得，直呼：「終於找到喝得完、又不會讓氣跑掉的完美尺寸！」小容量不僅提升攜帶便利，也讓消費者能在短時間內完整飲用，從第一口到最後一口都維持經典風味的綿密氣泡，成為此次「可口可樂」與「雪碧」 mini 迷你罐最受討論的亮點。

本次「可口可樂」與「雪碧」 mini 迷你罐於全台 7-ELEVEN 採懸掛式冰箱陳列，將輕巧包裝掛於冰箱門內側，呈現猶如掌心飲品的視覺效果。不少消費者表示，「開門瞬間被小罐罐吸住目光」，直立展示方式也凸顯其輕便、易拿取的特點，適合外出、休息時刻或搭配零食享用。

▲▼可口可樂,雪碧,mini,氣泡,7-ELEVEN,迷你罐。（圖／業者提供）

感受即享暢快最優選　輕量、便利、剛好一次滿足

無論是追劇嘴饞，還是辦公紓壓的零食時光，小容量包裝的「可口可樂」與「雪碧」迷你罐因其便利性與輕巧就手的尺寸受到消費者青睞，成為休閒時刻，搭配零嘴、點心的最佳首選，200 mL 迷你罐的精緻外型，方便攜帶，恰巧滿足了「在休息時刻，輕鬆享受經典風味」的需求。
 
即日起至2026年1月6日，全台7-ELEVEN門市推出「可口可樂」mini迷你罐與「雪碧」mini迷你罐單件13元嚐鮮價。有網友搶先試飲後直呼：「這尺寸剛剛好，每一口都有氣，配零食超搭！」

▲▼可口可樂,雪碧,mini,氣泡,7-ELEVEN,迷你罐。（圖／業者提供）

▲▼可口可樂,雪碧,mini,氣泡,7-ELEVEN,迷你罐。（圖／業者提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

