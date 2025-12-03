獨／聖石金業詐欺手法曝！嚴重超賣黃金契約　現貨僅47公斤遭查扣

▲聖石金業涉詐騙吸金，負責人邱嬿妤500萬交保。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者張君豪／台北報導

聖石金業近年在全台大推黃金買賣投資契約，主打高額購買黃金金價可享折扣，且其約滿後保證領到現貨黃金也可原價買回，導致全台上千民眾趨之若鶩；日前有被害人發現合約到期後要贖回黃金回售，卻遭到拒絕出金，憤而向檢警檢舉，台北地檢署指揮刑事局及全台警力針對聖石金業全台據點搜索、並查扣該公司名下黃金金條、現金、銀行存款和勞斯萊斯、法拉利名車，總計查扣財產總值約達新台幣10億元。

但這類標榜購買黃金現貨，金價可打折且期滿保證贖回的商業模式要如何營利？外人如同霧裡看花，據悉檢警查扣上述公司資產雖達10億之譜，經清查該公司與上千名投資人簽署的黃金投資契約，裡頭不乏斥資數千萬元購買大量黃金保值投資的高檔客戶。

▲聖石金業涉詐騙吸金，聖永金業董事長蔡承翰500萬交保，限境限海。（圖／記者黃彥傑翻攝）

檢警粗略估算，光是聖石以龐氏騙局手法，與民眾簽下的千份投資契約，如果全部合約到期履約，聖石金業最少要儲備達4-5000公斤的黃金現貨，黃金儲備市值最少須達新台幣200億元以上。

但檢警搜扣聖石公司僅查扣到47公斤的黃金條塊，明顯該公司資產無法給付所有投資契約，檢警據此認定聖石金業涉嫌違法吸金、詐騙民眾投資款事實明確。

聖石金業販售的黃金契約數量、價值遠遠超過該公司實收資本額和黃金儲備量，公司法211條規定「公司虧損達實收資本額1/2時，董事會須向股東報告」、「公司資產不足抵償債務，董事會應即聲請宣告破產」。

但聖石金業在檢警行動前仍在持續推銷黃金投資契約，卻沒亮眼營收、和購買理應給付投資人的等量黃金現貨動作，因此遭檢察官認定涉嫌違反公司法、詐欺吸金犯行明確，檢警也呼籲購買該公司黃金契約的民眾可洽刑事局提告，以利後續追討投資損失。

