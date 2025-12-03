　
社會 社會焦點 保障人權

屏東豬農藏廚餘遭罰5萬未繳　畜牧場恐遭查封立馬繳清

▲屏東執行分署外觀。（圖／屏東分署提供）

▲屏東執行分署外觀。（圖／屏東分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名男子於4月被動物防疫所查獲，在畜牧場存放並搬運小吃店廚餘，違反《動物傳染病防治條例》，遭裁罰5萬元卻逾期未繳，案件因此移送屏東分署強制執行。執行人員調查後，發現他名下在鹽埔鄉有畜牧場不動產，隨即核發執行命令，要求限期繳納或提供擔保。男子見財產恐遭查封，最終在收到公文後立刻繳清罰鍰。屏東分署也提醒，非洲豬瘟防疫嚴峻，相關違規最高可罰100萬元，呼籲民眾切勿心存僥倖。

這名男子於4月25日經屏東縣政府動物防疫所至義務人負責之畜牧場，查獲有存放廚餘之行為，於養豬場周邊附近小吃店搬運廚餘回畜牧場內，違反動物傳染病防治條例裁罰新臺幣5萬元，因逾期未繳。

行政執行署屏東分署於10月收到這名男子案件後，迅速調查義務人之財產，發現義務人名下有位於屏東縣鹽埔鄉的不動產，也就是上述違規之畜牧場，因此執行同仁立即核發執行命令，限期義務人自行繳納罰鍰或提供相當擔保，惟義務人並未理會。之後屏東分署將再進一步執行義務人名下之財產時，義務人心知無法逃避責任，於收到執行公文後，隨即一次繳清5萬元之罰鍰。

屏東分署呼籲，因近日非洲豬瘟疫情疑似再起，依動物傳染病防治條例第28條第1項第1款規定：「各級主管機關認為防疫上有必要時，得公告採取下列各款措施：一、指定區域、期間，禁止或限制輸送一定種類之動物，並停止搬運可能傳播動物傳染病病原體之動物屍體及物品。」，違反上述規定，最高可裁處新臺幣100萬元罰鍰。而屏東分署為貫徹行政院「五打七安（五打：黑、金、槍、毒、詐；七安：治安、食安、道安、工安、校安、居安、資安）」政策，將持續優先加強執行非洲豬瘟裁罰案件，主動調查義務人可供執行之財產後迅速執行，並積極至義務人住居所在地現場執行，包括查封動產及不動產等執行作為，強力督促義務人從速繳納；必要時限制出境或向法院聲請拘提、管收，以伸張政府公權力，展現全面落實執行非洲豬瘟案件之決心。

相關新聞

西班牙發現7起新非洲豬瘟病例　總病例數增至9起

西班牙發現7起新非洲豬瘟病例　總病例數增至9起

西班牙農業部2日證實，在巴塞隆納近郊切達尼奧拉德爾巴列斯市（Cerdanyola del Valles）再發現7隻感染非洲豬瘟的死亡野豬，使本次疫情累計達9例。這是自1994年以來，西班牙首度再現非洲豬瘟，引發外界對該國重要豬肉出口產業的高度擔憂。

「廚餘養豬」後年起全禁！　落日轉型期1年

「廚餘養豬」後年起全禁！　落日轉型期1年

西班牙爆非洲豬瘟　農業部急禁進口：違規最高關7年

西班牙爆非洲豬瘟　農業部急禁進口：違規最高關7年

西班牙爆30年首例非洲豬瘟　暫停對中出口

西班牙爆30年首例非洲豬瘟　暫停對中出口

農業部擬開放「事業廚餘」養豬　家戶廚餘仍禁用

農業部擬開放「事業廚餘」養豬　家戶廚餘仍禁用

