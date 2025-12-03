台灣居民申領大陸證件是「自願」　國台辦：慎防代辦中介有償詐騙

▲ 大陸國台辦新發言人張晗 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸國台辦發言人張晗今（3）日針對台灣居民申領大陸居住證、定居證及居民身分證程序作出完整說明，強調台胞依法享有相關權利，並呼籲外界勿刻意曲解。她指出，為避免誤導及方便台胞辦理證件，大陸已明確規範申領條件與流程，同時提醒民眾防範網路不法代辦詐騙，其他任何非官方機構和人員以代辦中介等名義提供有償服務的行為，都是非法和違規的，要謹防上當受騙，並妥善保護個資。

張晗指出，「台灣居民居住證」是大陸主管部門因應台胞在大陸就學、就業、生活便利化需求建立的制度。依據《港澳台居民居住證申領辦法》，台灣居民在大陸居住半年以上，且具備合法穩定就業、合法穩定住所或連續就讀三項條件之一，即可依本人意願申領。申請者需填寫申領登記表，檢驗台胞證，並向居住地公安派出所或戶政辦證大廳提交居住、就業或就讀證明即可辦理。

關於「台灣居民定居證」，張晗說明，此證件發給已獲批准來陸定居的台胞，用於在定居地辦理常住戶口登記。依《中國公民往來台灣地區管理辦法》，符合投靠大陸直系親屬、與大陸居民結婚投靠配偶、在大陸投資、具專才等情形者，可向擬定居地公安機關出入境管理機構提出申請。申請時須提交定居申請表、證件照片、有效身分證及出入境證件，並附與申請事由相符的證明材料。經核准後，公安機關將核發批准定居通知書及定居證。他並提到，自2024年起，大陸推出鼓勵台胞來閩（福建）定居落戶措施。

關於「大陸居民身份證」，張晗介紹，根據中華人民共和國身份證法有關規定，台灣居民回大陸定居的，在辦理常住戶口登記時，應當申請領取居民身份證。台灣居民持批准定居通知書和台灣居民定居證，到常住戶口所在地公安機關辦理常住戶口登記後，申領居民身份證的流程與大陸居民一致。

接著，張晗強調三點，一是台灣居民申領上述證件完全是自願行為。二是有不法機構在網上虛假宣傳，可為台灣居民代辦大陸身份證，並借機牟利。她強調，「除辦證機構收取證件工本費外，其他任何非官方機構和人員以代辦中介等名義提供有償服務的行為，都是非法和違規的，要謹防上當受騙。」

張晗接著繼續提醒，三是大陸相關主管部門在受理審核批准過程中，將依法嚴格保護台灣居民有關申請材料，不會洩露當事人個人資料和證件信息。她再次提醒，「廣大台灣同胞，要妥善保管好證件和個人隱私信息，以防外洩。」