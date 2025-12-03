硬要跟女友坐一起！　奧客大鬧航班「全機被迫折返」

▲飛機重新降落成田機場後，男子也被日警帶離。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

日本成田機場1日晚間發生鬧劇，一名男子搭乘春秋航空班機時，堅持要跟女友坐在一起，竟與空服員爆發激烈衝突，鬧事將近2小時後，讓機長決定緊急折返，讓全機乘客都被拖延行程。

《新民晚報》等媒體報導，春秋航空IJ005航班原定1日晚間從成田國際機場前往上海浦東機場，但在起飛約1小時40分鐘後返航，並於當晚10點40分左右，重新降落成田機場。

根據機上乘客描述，男子登機時就要求更換座位，希望跟同行女友並肩而坐，但遭到女友鄰座乘客拒絕，情緒開始失控，並在接下來的航程中，持續與空服員發生爭執。根據拍攝畫面，空服員在客艙內來回奔波，試圖平息風波，但男子完全不為所動，堅持換座要求。

▲春秋航空也發布聲明證實這次事件。（圖／CFP）



機長評估情況後，決定通報日本當局並緊急掉頭。這架波音737客機重新降落成田機場後，日本警方隨即登機，將男子強制帶離。

由於男子鬧事，全機乘客坐了4小時的飛機，卻又回到原點。一名無辜遭到牽連的乘客受訪時抱怨，「我們只聽到廣播說因為有人妨礙機組人員執勤，飛機必須折返。當時我們距離上海降落只剩30分鐘，真的很令人沮喪。他應該冷靜下來，讓大家都能到達目的地。」

由於航空管制限制，該航班無法立即重新起飛，所有乘客被迫下機，等待隔天上午10時的替代班機。更糟糕的是，春秋航空並未提供住宿安排，迫使部分旅客在機場長椅上過夜。

春秋航空2日在微信發布聲明，證實「因發生旅客在機內妨礙航班安全運行的非法行為，導致無法維持機內秩序並繼續安全飛行。經綜合判斷，航班決定返回成田機場。」航空公司對其他乘客支付補償金，並安排後續事宜後，該航班已於2日上午10點從成田重新起飛。