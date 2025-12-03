稱「香港大火只派1輛消防車」遭罵翻　八炯鞠躬道歉：沒花心思查證

記者郭運興／台北報導

香港大埔宏福苑社區日前發生五級大火，大埔宏福苑火災紀錄庫的創辦人鄭曦琳則發文批評，她不明白台灣網紅八炯為何要聲稱香港消防在當時只派一輛消防車以及防暴警察也在場，這是造謠。對此，八炯2日發出影片，片中兩度鞠躬道歉，他表示，自己要跟香港消防單位道歉，對不起，前幾天影片轉述一位老太太的原話，當下覺得大概率是真的，沒有花心思去查證，未來都會多方查證，不會單方面相信某些網友傳遞的資訊，這也是自己做為自媒體需要查證的義務。

近日大埔宏福苑火災紀錄庫的創辦人鄭曦琳在Threads發文表示，她作為香港人、大埔宏福苑火災紀錄庫的創辦人，實在不理解八炯為何要利用指責「為什麼只有一條喉管」的影片，聲稱香港消防只派一輛消防車，以及防暴警察也在場。她嚴正表示，這是造謠，請八炯更正並道歉，不要利用香港的火災來賺取流量。

起初，八炯先是貼出一段住戶受訪片段並表示「我轉述那位老婦女說的『一輛消防車的水柱來』，不代表只有一輛到，奇怪了，如果你認為那位老婦人造謠，你們可以對她提告，她人就在香港」。他也強調，「你們是否先去找到當事人問清楚？相對的他說的，你要怎麼認定他是錯的？我以前也道歉過，但我有原則，他本人也要出來說他說錯了，那我也會道歉」。

八炯2日晚間則發布一部「向香港人致歉！對不起，查證不周」的影片，片中他表示，今天自己要跟香港的消防單位道歉，對不起，道歉的點是關於前幾天，講述日本相關議題的影片，最後約莫一分鐘轉述了一位老太太的原話。

八炯表示，這條影片是當下不少網友傳遞給他，希望幫忙關注香港大火的議題，由於太多網友傳遞這條影片給他，當下覺得大概率是真的，沒有花心思去查證。

八炯指出，直到1日晚上看到相關話題說他消費香港、抹黑香港的新聞，自己才去查證，在凌晨的時間也把香港大火的時間脈絡整理清楚，陸續也有網友提供給他正確的資訊，還原了當時的實際情況，所以再次跟香港的消防單位還有市民們道歉，對不起。

八炯強調，關於後面取消民間記者會，包含香港國安處逮捕了兩名人士，說他們藉由大火意圖煽動發動連署，在11月29號中共香港政府也發文表示「要嚴懲所謂反中亂港份子」，自己認為這也是大家未來要繼續關心的，自己也會更加嚴厲的停看聽，未來在面對不管是哪個國家、哪個地方的天災人禍，都會多方的查證，不會單方面的相信某一些網友傳遞的資訊，這也是自己做為自媒體需要查證的義務。

接著，八炯在影片還原香港大火的時間脈絡，他也附上一位香港民眾自錄影片表示，自己是要求調查大埔宏福苑火災連署2.0的發言人之一，八炯自2019年以來一直為香港發聲，這次在講述大埔火災的影片出現資訊混亂，其實是因為自己向八炯爆料時表達得含糊不清，這是自己的責任，希望大家不要怪罪八炯，雖然香港政府不會道歉，但自己作為八炯的朋友，認為自己有義務在此跟八炯和觀眾道歉。

