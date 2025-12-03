普丁警告歐洲：如果想要戰爭　俄羅斯會迅速打敗你

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯總統普丁再度以強硬語氣警告歐洲，若歐洲諸國選擇與俄羅斯開戰，「戰爭將迅速結束」，而且會嚴重到「俄方根本找不到談判對象」。此番表態使俄歐緊張情勢持續升高，正值俄烏戰爭進入第4年、死傷高達百萬的敏感時刻。

普丁2日出席活動時，被問及俄媒引述匈牙利外長西雅爾多（Peter Szijjarto）聲稱「歐洲正準備與俄羅斯開戰」的評論。普丁回應稱，俄羅斯並不尋求戰爭，但若歐洲真的發動武力，「那麼對歐洲而言，戰爭將非常迅速地結束，迅速到我們連談判的對象都找不到。」他以俄語使用了「戰爭」一詞，語氣格外強烈。

普丁同時暗示，俄羅斯在烏克蘭的行動並非全面戰爭，而是「外科手術式」的有限軍事行動，並稱若面對的是歐洲主要國家的直接對抗，俄方將採取截然不同的方式。

俄軍自2022年2月全面入侵烏克蘭以來，雙方已爆發二戰後歐洲最血腥的戰事。美方估計至今已有超過120萬名俄烏士兵死傷。儘管戰爭已持續近4年，普丁仍未能完全掌控烏克蘭，但烏克蘭與歐洲盟國則多次警告，若普丁在烏克蘭取得勝利，下一步恐將威脅北約成員國。

不過普丁一再否認會攻擊北約國家，稱相關說法「純屬胡扯」。

另一方面，普丁也批評歐洲國家破壞美國總統川普的和平努力。他指控歐洲提出的和平方案內容「明知不可能被俄方接受」，目的在於阻撓談判，並藉機指責俄羅斯拒絕和平。他說，歐洲各國在與俄方切斷聯繫後，「已經把自己排除在和平進程之外」，並強調：「他們站在戰爭的一邊。」