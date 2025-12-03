西班牙發現7起新非洲豬瘟病例　總病例數增至9起

▲西班牙爆30年首例非洲豬瘟。（示意圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

西班牙農業部2日證實，在巴塞隆納近郊切達尼奧拉德爾巴列斯市（Cerdanyola del Valles）再發現7隻感染非洲豬瘟的死亡野豬，使本次疫情累計達9例。這是自1994年以來，西班牙首度再現非洲豬瘟，引發外界對該國重要豬肉出口產業的高度擔憂。

首2例病例上周出現在距離巴塞隆納僅21公里的科爾塞羅拉公園（Collserola）。農業部指出，新檢出的7具野豬屍體地點與前例「非常接近」，顯示病毒可能已在當地野豬群中擴散。不過，針對感染區半徑20公里內的豬場進行全面檢查後，尚未發現任何症狀或病變。

目前超過100名軍方緊急應變人員、加泰隆尼亞地方官員與歐盟專家已投入疫情控制。歐盟執委會的獸醫緊急應變小組也於今日加入行動，評估現行措施並提出建議，希望能「儘速」遏止疫情。非洲豬瘟雖對人體無害，卻對豬隻致命且無疫苗可用，一旦擴散至養豬場，恐對產業造成毀滅性衝擊。

西班牙是全球第3大豬肉及加工產品生產國，每年外銷近300萬噸至逾百國。農業部長普拉納斯（Luis Planas）透露，疫情傳出後，已有約1/3的進口國暫停自西班牙進口豬肉；他並對中國決定維持巴塞隆納以外地區豬肉進口表示歡迎，中國是西班牙最大的海外市場。

歐洲其他地區也正受非洲豬瘟威脅，此病毒自2014年自俄羅斯傳入後，持續在波羅的海國家與東歐蔓延。