新港農會推動四季食農遊程　青農主題曲《豆陣行》熱力開唱

▲▼ 新港鄉農會〜積極推動六級產業轉型發展落實農業永續 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新港是嘉南平原農業大鎮，農產豐富且多元，新港農會從春、夏、秋、冬四季出發，以玉米、鳳梨、空心菜、黑豆4項作物為設計主軸，從產地到餐桌開發出新港四季食農體驗遊程，讓大家可以跟著四季走進新港，完整感受新港人文薈萃的農村風光。

新港鄉農會今年度推動的「新港四季好遊豆陣行」食農計畫，昨 2 日在新港農會豆食堂舉行食農成果展演與新品發表記者會。記者會由各界長官、青農、在地團隊共同參與，並以青農食農主題曲《豆陣行》演唱開場，融入食農劇場、豆食堂迎賓舞蹈與新品鳳梨飲品亮相揭開序幕，再以新港四大作物──空心菜、鳳梨、玉米與黑豆為核心設計的限定套餐，展現新港農業多元而蓬勃的生命力。





『新農豆食堂』是農會一甲子歷史舊糧倉華麗轉身的複合式餐飲店，具時尚文青氛圍、有新鮮蔬果產地直送、輕食、簡餐及咖啡特色飲品。自108年開幕至今滿6週年，儼然已成為大家造訪新港必遊之地，現今更是農會推動食農教育的最佳場域，這裡可以讓大家瞭解餐桌上的飲食與營養，吃到最具在地特色的食農限定套餐，還能手做DIY、分組玩桌遊，環境舒適、營養滿分，呼籲大家支持地產地消。