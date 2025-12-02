　
地方 地方焦點

台大團隊攜手日月光中壢廠守護黃墘溪　蘇俊賓：公私協力成效好

▲台大團隊攜手日月光中壢廠守護黃墘溪

▲蘇俊賓期待透過水質與生態工作坊，繼續生態復育。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓2日出席於中壢區元生社福館，舉辦的「黃墘溪水質與生態工作坊」表示，早期的河川水質管理，主要都在工廠的稽查與輔導，這些年，在桃園建立的公私協力模式，讓企業主本身也變成環境品質守護的成員，跟社區民眾站在一起，一起共同來守護成效才是最好，也最有意義。

蘇俊賓期待透過水質與生態工作坊，讓民眾反思河川與人的關係不僅是「污染降低」的進步，更包括生態復育與文化價值的重建。日月光中壢廠資深副總經理沈文智表示，日月光長期致力於水環境維護，不僅確保放流水符合排放標準，也重視整體生態品質。看到臺灣大學團隊運用科技與IoT物聯網監測黃墘溪的成果，讓企業更清楚未來改善方向，也更具投入動力。未來日月光將持續配合市府與學界，以科技提升治理效率，共同守護黃墘溪與其他河川。

▲台大團隊攜手日月光中壢廠守護黃墘溪

▲黃墘溪水質與生態工作坊。（圖／市府提供）

蘇俊賓說，近20年來在中央、地方及企業共同投入下，桃園河川水質已大幅改善。回顧2006年他擔任環保局長時，桃園嚴重污染河段占比曾高達22.4%，經過一年多努力降至約16%，已經是條件有限的當年的極限。如今，在生活污水截流、提升下水道普及率及科技稽查與源頭管理、總量管制等持續措施下，目前污染河段占比已降至2.4%，並預計今年會再下降。市府未來也將持續攜手永續企業、學界與在地居民，共同打造更優質、更具韌性的水環境。

環保局表示，黃墘溪全長約3.8公里，是鄰近社區重要的生活型水域。市府於111年完成每日9,000噸處理量的現地處理設施，使溪內BOD、氨氮及重金屬銅等指標均有顯著改善。環保局也指出，桃園以公私協力為核心推動水環境治理，目前已有51家企業認養河川、67支水巡隊共同守護，全市共維護175公里河川。市府亦透過「忍者龜」「貓頭鷹」等專案及AI水色辨識提升稽查效率，使包括黃墘溪在內的多條河川水質持續改善，展現產官學及社區攜手打造永續水環境的具體成果。

嗆「給中共執政」遭廢居留！　中配錢麗火速離職華碩

