台大醫院虎尾院區第2期醫療大樓動土　實現「健康台灣」願景

▲動土典禮由賴清德總統親臨主典，冠蓋雲集，共同祝禱祈福與動土，期盼工程順利、興建圓滿。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲動土典禮由賴清德總統親臨主典，冠蓋雲集，共同祝禱祈福與動土，期盼工程順利、興建圓滿。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

台大醫院雲林分院虎尾院區第二期醫療大樓11月30日進行動土典禮，此工程不僅是雲林史上最大規模的公共醫療建設，也是政府推動「健康台灣」願景的重要實踐。預計於2029年底完工啟用，未來將成為雲嘉南最具指標性的急重症醫療與教學研究中心。

動土典禮由賴清德總統親臨主典，台大雲林分院院長馬惠明說明，在行政院國發會、公共工程會、教育部及臺灣大學系統合力推動下，此案今年正式進入興建階段，基地面積544,685.27平方公尺。本次動土部分為醫療大樓，綜合大樓與污水處理廠部分，其中新醫療大樓規劃地上10層、地下3層，樓地板面積96,282.06平方公尺，共提供531床，工期約1,200天。

院長馬惠明表示，新大樓啟用後，虎尾院區床數將提升至805床，台大雲林分院總床數也將達到1,477床，躋身醫學中心等級規模。新大樓新增複合式手術室、加護病房、急診重症處置空間與研究教學區域，將大幅強化虎尾院區的急重症能力與智慧醫療量能。未來新大樓啟用後，分院將以更堅實的急重症量能、智慧醫療服務與醫學教育使命，成為雲嘉南平原的醫療燈塔。讓民眾看見醫院，就看見希望；走進雲林，就看見台大最值得信賴的力量。
 
台灣大學校長陳文章表示，雲林分院長期深耕雲林，從急重症照護到公共衛生與人才培育，充分展現臺大落實社會責任，也讓台大醫學體系的使命扎根嘉南平原。第二期醫療大樓將成為中台灣重要的醫療與教育基地，結合臨床教學、急重症照護與長照創新，不僅提升在地醫療量能，讓台大醫學體系的使命扎根嘉南平原。

縣長張麗善表示，醫療資源充足才能守護我們的鄉親，今不僅是雲林急重症醫療能力的重大躍升，更代表著中央、地方以及台大醫療團隊共同攜手努力的成果，她代表縣民感謝中央對雲林醫療的重視與具體支持，同時也感謝縣府團隊的努力，亦是這項工程能夠動工的關鍵力量，工程規模龐大，縣府主動成立跨局處專案小組，排除障礙確保計畫順利推進，及早實現鄉親的健康權益。
 
張麗善說，今天的動土不僅是一個工程的開始，更是雲林醫療體系升級的重要基礎；未來不只病床量增加，複合式手術室與加護病房全面升級，急診空間更有效率，並加入教學研究功能，培育更多留在雲林、服務雲林的醫療人才，不只是硬體提升，而是醫療能量與人才鏈的全面強化，將徹底改變雲林長期面臨的急重症醫療不足問題，為雲林醫療發展畫下非常重要的里程碑。

▲動土典禮由賴清德總統親臨主典，冠蓋雲集，共同祝禱祈福與動土，期盼工程順利、興建圓滿。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲醫療大樓規劃地上10層、地下3層，共提供531床。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


關鍵字：

台大醫院雲林醫療急重症醫療升級公共建設

