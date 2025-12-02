LINE Pay與iPASS MONEY終止合作　桃捷12/3起調整電子支付功能

▲桃園捷運公司針對LINE Pay及iPASS MONEY於今年12月31日終止合作，明（3）日起調整電子支付功能，請旅客留意。（圖／桃園捷運公司提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園捷運公司針對電子支付業者LINE Pay公司及一卡通公司iPASS MONEY將於今年12月31日終止合作，改以獨立營運方式延續服務功能，預計明（3）日起將原先在LINE Pay錢包中的iPASS MONEY功能將移轉到iPASS MONEY App上，捷運自動收費閘門等將有局部調整，請旅客留意。

桃園捷運因應2家業者調整，將有以下部分調整：

一，自動收費閘門：原LINE Pay乘車碼使用者，請改下載使用iPASS MONEY App乘車碼過閘。

二，車站詢問處及桃捷TICKETS App：原iPASS MONEY付款碼使用者，請改用LINE Pay App付款功能。

桃園捷運表示，捷運各車站的多元支付閘門、通道上方標示及旅客詢問處將以更新圖示，協助旅客快速辨識可使用的支付工具。桃園捷運目前提供完整多元乘車方式，包括代幣（單程票）、桃捷車票（一日票、定期票、回數票等）、電子票證（含悠遊卡、一卡通、icash2.0）、TPASS、信用卡（含VISA、Mastercard、JCB及銀聯卡）、Apple Pay、Google Pay及Samsung Pay等，旅客可依個人需求自行選擇，輕鬆感應進站與便捷搭乘捷運。