傳是高志綱小三！林倪安被挖出「穿露屁蛋熱褲」騎車照爆紅

知名網紅、藝人林倪安日前被指控，以「球眷／球員關係人」身分頻繁出入球隊相關活動，並長期介入多名球員與教練的私生活，包括統一獅教練高志綱。事情爆出後，她立刻將Threads帳號轉為私人模式，關閉IG留言功能。不過，網友紛紛起底她的過往，包含曾因「穿超短褲騎車」爆紅，因此登上《國光幫幫忙》，還成為節目助理主持人。

高志綱婚外情事件曝光後，林倪安的背景被網友挖出。她在社群平台的自我介紹為，「是一個喜歡棒球不紅的藝人；單曲 《黏著你》《小壞壞》《Homerun to the sky》寫真書 《有倪真好》《剛好遇見倪》；自創獨家品牌；主持、活動出席」。

另外，她最早受到關注是2019年時，因一張穿著超迷你短褲、屁股蛋外露、以性感姿勢靠在腳踏車上的照片爆紅，火辣程度讓她直接被《國光幫幫忙》邀上節目。

她曾自稱本業是金融業副總，又因熱愛單車，自行創辦手工訂製單車公司，還擁有台大 NTU 管理碩士班高學歷，背景相當多元。她近年則常出現在棒球場，與不少球星拍攝短影片，因此在棒球迷間也小有知名度。

回顧事件，周刊報導，爆料者自今年 5 月起多次發文暗指有「第三者」介入婚姻，並於 11 月 28 日直接點名：「林倪安是高志綱的小三」。貼文者指出，自 2025 年 5 月開始，她發現林倪安多次於高志綱現身的公開場合亮相，包括簽書會、球隊遠征與 12 強賽事現場，甚至以「球眷」身分自由進出活動，引發她強烈懷疑。

貼文者公開的疑似對話紀錄中，林倪安被指曾寫下「好想阿伯」、「希望12強他老婆不要跟」、「我跟你老婆一樣所有活動都可以到場支持你」等語，使貼文者痛批對方刻意以不當方式接近球員與教練。

爆料者更指控林倪安長期在球員、啦啦隊、球眷之間散播謠言，並以「被害者形象」取得同情，實際上卻多次介入他人感情，甚至在球員醉酒時拍下親密合照，行徑惡劣。

伴隨爆料，網路上流傳多段疑似林倪安的小帳限動、對話截圖與球場側拍照。面對爭議，她近期在 Threads 發文指出，AI 技術經常被濫用製造假截圖、假照片與假合成，呼籲大眾「善用科技」，被視為她對爆料的間接回應。不過，目前林倪安已將 Threads 設為私人帳號，IG 也關閉留言功能。