假冒南韓總統李在明名義發表談話　30多歲男上班族向警方自首

▲南韓總統李在明。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓驚傳有人竟假冒總統李在明，在網路撰寫並散播「對國民談話」的造假文件，引發社會譁然。南韓警方宣布，一名30多歲的男性上班族已在首爾向警方自首，承認製作並張貼內容全屬捏造。由於事件涉及假冒政府機構、發布假訊息，警方表示將嚴格辦案，並持續追查散播管道及可能的相關人士。

根據《紐西斯通訊社》等韓媒報導，首爾警察廳網路犯罪調查科今（2）日指出，該名被稱為A男的公司職員，1日中午12時30分主動到案，承認自己製作並上傳假冒李在明總統的談話文。警方已著手以「妨害公務等罪名」進行調查，並檢視相關法條適用情況。

這份假談話文最早於11月27日起在南韓各大網路論壇及社群平台大量流傳，內容以「尊敬的國民大家好，我是大韓民國總統李在明」開頭，文件外觀與正式政府文件極為相似，讓不少網友誤以為真。

該份文件中更捏造南韓政府將以「穩定外匯市場」為名，大幅強化對海外投資課稅，包括將海外股票交易的資本利得稅從22%暴增至40%，並對海外持股者額外徵收1%的「海外股票保有稅」等內容。

南韓總統辦公室昨（1）日緊急發表聲明，明確否認發布過此類談話，強調文件內容完全屬於虛構，同時表態將對製作者與散播者採取強力的法律行動。由於內容涉及金融政策，假訊息造成部分投資人恐慌，引發輿論批評。

警方指出，假冒政府機關或公職人員發布虛假資訊，不僅可能引發社會混亂，更牽涉民眾安全與市場信任，因此是假訊息中的重大犯罪行為。首爾警察廳強調，將以正在運作的「假資訊應對專案小組（TF）」為中心，追查不僅是製作者與散播者，連可能的背後協助者也會一併調查，採取「無寬貸」原則處理。

警方同時呼籲民眾，若在網路或現實生活中發現疑似假訊息或不法散布行為，應立即向警方或相關機關通報，以降低社會混亂風險。警方也提醒，雖有部分人士可能抱持著好奇或惡作劇心態，但假冒總統或政府名義製作、散播假資訊，將會依相關法律受到嚴厲處罰，絕非可輕忽之事。

目前，警方正持續調查A男的犯案動機、假文件製作過程與散播路徑，並深入分析是否有其他人士參與或協助。