「UNIQLO隱藏1好康」每月免費拿衣服！他讚：第一次參加就中獎

▲UNIQLO。（圖／記者曾筠淇攝）



記者施怡妏／綜合報導

日系服飾品牌UNIQLO在台經營多年，深受消費者喜愛。就有網友分享一個「小秘訣」，UNIQLO每個月都可以登記參加免費商品抽獎活動。消息曝光後掀起熱論，不少人驚呼「竟然有這種事」，也有網友笑喊「中過一件運動上衣、一件內衣」，更意外發現同集團品牌GU也有類似的活動。

有網友在Threads發文，其實UNIQLO每個月都會開放抽免費商品的活動，只要下載APP，註冊並登入帳號，就有機會免費商品，「我自己體感大概一年會中一次吧。」

根據UNIQLO官方網站，這項活動專屬於APP會員，只需4步驟就能完成登記：

1.下載 UNIQLO App 並登入帳號。

2.進入「我的帳戶」→「會員專屬」→點選「免費商品體驗」。

3.閱讀活動說明後進行登記，等待抽獎結果。

4.若收到中獎通知，可至「我的帳戶」查看優惠券，憑券至門市兌換商品。

貼文還釣出GU小編留言，「我們也是有抽免費商品登記活動啦，下次開始登記的時間是12/8」，讓不少網友驚呼「原來GU也可以抽！」根據GU官網介紹，APP會員只要撰寫商品評論，就有機會參加免費體驗活動。

消息曝光，不少人分享自身經驗，「之前第一次填就中GU」、「中過3次，但是兩、三年沒中了」、「我也有中過一次耶」、「以前還有抽優惠券的骰子遊戲」、「有中一次亞麻襯衫，結果選錯顏色，穿起來超好笑」、「從2021年開始每個月登記，抽到現在都沒中過」。