生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一票明星國中「建北錄取率曝光」　律師揭血淚史：代價非常大

▲。（圖／翻攝自臉書／林智群）

▲114年明星國中升建北錄取率。（圖／翻攝自臉書／林智群）

記者周亭瑋／綜合報導

近日網路上瘋傳一份「明星國中升建北錄取率」統計榜，前四名的公立國中錄取率全都突破10%，掀起家長熱議。律師林智群就發文透露，自己當年在基隆中正國中民俗班的求學經歷，班上的建北錄取率高達25%，「不過代價非常大。」

從這份統計榜單可見，今年基北區公立明星國中升學率，前十名的學校分別為中正、金華、龍門、敦化、介壽、弘道、麗山、土城、仁愛、蘭雅。其中，第一名的「中正國中」，有多達133人考進建中北一女，錄取率達到20%。

林智群看完不禁回憶道，當年的課程幾乎等於「全年無休」。周六上整天、周日上半天，沒有寒假、沒有暑假，過年只放除夕到初二3天，完全沒有喘息空間，「老師根本把大家當成考試馬戲團。」

▲▼建中大門，建中校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲建國中學。（圖／記者許敏溶攝）

不僅如此，當時班上還有懲罰制度，數學考試若低於90分，每1分要被打一下，還得捐5元給班上。成績不好的學生幾乎每天被當眾羞辱，造成不少人留下長年陰影，甚至有人過了數10年仍記憶猶新。

諷刺的是，當年體罰最兇的老師，日後竟還獲得師鐸獎；不過，他認為唯一公平的事，就是連校長的兒子都被打得很慘。

林智群無奈表示，班上的刷題量大得不正常，「基本上已經不是練習不夠，而是過度練習了。有些題目做太多次，看到題目就知道答案，這樣還算是學習、練習嗎？我們只是刷題動物（訓練有素的熊）而已。」

▲北一女校慶。（圖／記者楊惠琪攝）

▲北一女中。（圖／記者楊惠琪攝）

最後，他認為，真的不需要把孩子逼到這種程度，「代價太大了。」而網友們也紛紛回應，「我也是中正畢業的，真的是會打。每天早上校門口訓導主任跟另一位組長站崗」、「國中班上有60%上建北，但是我不在裡面」、「大家都以為這樣可以改變命運，只可惜並不是」、「怎麼覺得很有感？我讀的是台南某私立中學，情況更是慘烈」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

