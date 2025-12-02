台中爆12警「吊扣變吊銷」圖利4400萬　警：收到起訴書立即停職

▲台中12名警察爆圖利4400萬元，警察局表示一收到起訴書立即停職。（圖／記者許權毅攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警局許姓巡佐等各分局12名員警，和業者勾結，將已經被吊扣車輛的無牌車開上路，進而遭到「吊銷」後，藉由重新驗車借屍還魂，逃掉吊扣處分重新領牌上路，12人連3年圖利至少4400萬元，檢方今（2）天依貪污治罪條例提起公訴，警察局表示一旦接獲起訴書，涉案員警將依警察人員人事條例規定辦理，立即停職。

警察局表示，主動清查本局員警於109年至111年期間，針對所屬員警所開立牌照註銷之舉發單，進行交叉比對稽查，發現許姓等12位員警所開立之舉發單有疑義，並勾稽出代辦業者與本局同仁配合開立不實罰單之情，彙整相關卷資與警政署政風室共同報請臺中地檢署指揮偵辦。

針對該法規漏洞，主管機關交通部已於112年6月30日完成修法並施行，要求員警必須將違規車輛「當場移置保管」及「當場扣繳牌照」，不得再交由車主當場領回，落實執行相關規定。

汽車牌照遭吊銷或註銷者，須滿6個月，且經公路主管機關檢驗合格後，始得再行請領牌照，徹底杜絕車輛於車牌吊扣期間，若改開立吊銷，就即可提前請領新車牌之漏洞。

本局將秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」之立場，及「不掩飾、不庇縱、不護短」之態度持續查處員警違法違紀情事，展現淨化團隊決心，以維警譽。