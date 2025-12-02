　
政治

王婉諭投書《經濟學人》　揭真正「台灣病」是房地產的超穩定結構

▲▼時代力量黨主席王婉諭 舉辦 吳春城直直壯綁架政府 廢惡法還青年世代正義 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

針對《經濟學人》上月以頭版專欄探討台灣經濟問題，並提出「台灣病」的分析。《經濟學人》今（2日）也刊登時代力量黨主席王婉諭的觀點投書。王婉諭在投書中指出，《經濟學人》的報導雖然精準點出中央銀行低幣值政策帶來的扭曲，但卻遺漏了更為根本的核心問題，台灣真正的經濟困境，是圍繞房地產市場建立的超穩定結構。

王婉諭投書中提到，這個結構的核心在於全球罕見的房地產低持有稅制度。她指出，台灣的房地產持有成本幾乎為零，囤房稅形同虛設，地價稅基與市價嚴重脫節，使得房地產成為資金在股市之外，唯一缺乏限制的合理資產配置選項。

王婉諭認為，雖然央行的流動性推高房價，但更關鍵的是現行稅制，「刻意為這些資金開了一條沒有速限的專屬高速公路，直通房地產市場」。她進一步剖析，這並非單純的文化慣性，而是幾十年來政商網絡逐利的結果。

王婉諭指出，讓這個房地產結構牢不可破的，是它完美契合了台灣政治獻金體系的核心利益：金融財團從房貸獲利、建商地主從價格飆漲致富、政商網絡則從土地開發中分潤。這些既得利益者，正是台灣選舉政治的主要金主。

王婉諭表示，這個結構導致全體人民被迫參與一場零和遊戲：年輕世代揹負動輒十倍以上的房價所得比，而中產階級為求資產保值也被迫成為「投資客」。她直言，資金被房市吸乾，導致生產性投資長期不足，這才是台灣低薪、低消費、低生育率的真正根源。

王婉諭同時向《經濟學人》表示，比起華盛頓可能的貿易施壓威脅，台北的既得利益集團才是改革的真正障礙，這是一個政治經濟學的死結，而非單純的技術性匯率問題。
 

11/30 全台詐欺最新數據

381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／攻城獅宣布　高國豪即刻自主停賽
快訊／本季最小流感死亡！　5歲童葉克膜救不回
高國豪妻發聲嘆「陷害要多久？」　曝：當天不是聚會
法官「極限減刑」救清潔員　律師：空前絕後
陳水扁預言「2026藍綠翻轉」　蔡正元認同：國民黨選情不樂觀
告別式上演復仇記！義子斷仇家雙腳筋　天道盟內戰醞釀中
快訊／高志綱爆婚外情　統一獅確認中：若違規最重開除
啦啦女神火辣受邀韓時尚大秀！　是「唯一台灣人」激動發聲

總統賴清德日前召開記者會，宣布擬於未來8年，投入總經費1.2兆元的國防特別預算，藉以提升台灣面對中國威脅的防衛能力，然而，卻遭輿論質疑，該規劃係受到美方的施壓。對此，時代力量黨主席王婉諭昨（28日）表示，拿著飛彈對準台灣，並且不放棄武力侵略的，從頭到尾都是中國，增加國防預算的根本，是因為我們隔壁有一個隨時準備動手的惡鄰居。

台灣房市經濟困境王婉諭房地產稅政治經濟時代力量

