王婉諭投書《經濟學人》　揭真正「台灣病」是房地產的超穩定結構

記者杜冠霖／台北報導

針對《經濟學人》上月以頭版專欄探討台灣經濟問題，並提出「台灣病」的分析。《經濟學人》今（2日）也刊登時代力量黨主席王婉諭的觀點投書。王婉諭在投書中指出，《經濟學人》的報導雖然精準點出中央銀行低幣值政策帶來的扭曲，但卻遺漏了更為根本的核心問題，台灣真正的經濟困境，是圍繞房地產市場建立的超穩定結構。

王婉諭投書中提到，這個結構的核心在於全球罕見的房地產低持有稅制度。她指出，台灣的房地產持有成本幾乎為零，囤房稅形同虛設，地價稅基與市價嚴重脫節，使得房地產成為資金在股市之外，唯一缺乏限制的合理資產配置選項。

王婉諭認為，雖然央行的流動性推高房價，但更關鍵的是現行稅制，「刻意為這些資金開了一條沒有速限的專屬高速公路，直通房地產市場」。她進一步剖析，這並非單純的文化慣性，而是幾十年來政商網絡逐利的結果。

王婉諭指出，讓這個房地產結構牢不可破的，是它完美契合了台灣政治獻金體系的核心利益：金融財團從房貸獲利、建商地主從價格飆漲致富、政商網絡則從土地開發中分潤。這些既得利益者，正是台灣選舉政治的主要金主。

王婉諭表示，這個結構導致全體人民被迫參與一場零和遊戲：年輕世代揹負動輒十倍以上的房價所得比，而中產階級為求資產保值也被迫成為「投資客」。她直言，資金被房市吸乾，導致生產性投資長期不足，這才是台灣低薪、低消費、低生育率的真正根源。

王婉諭同時向《經濟學人》表示，比起華盛頓可能的貿易施壓威脅，台北的既得利益集團才是改革的真正障礙，這是一個政治經濟學的死結，而非單純的技術性匯率問題。

