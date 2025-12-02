　
社會 社會焦點 保障人權

人妻上健身房3個月懷孕了！傳訊教練「會處理」　夫崩潰離婚

▲男帶妹回家偷吃，慘遭女友報復。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲人妻健身外遇教練，夫怒離婚並將教練告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名人妻上健身房，認識教練3個月後竟懷上對方小孩，被丈夫發現後，兩人婚姻破裂，丈夫也將教練告上法院。新北地院審理，法官判定教練侵害配偶權，應賠償40萬元。全案還可上訴。

判決指出，人妻小美(化名)結婚3年多，經常在臉書分享和先生、小孩相處的點滴，婚姻看起來幸福美滿，沒想到小美於去年11月到北市三峽某健身房健身，認識教練阿強(化名)後，兩人竟擦出愛火激戰到床上，小美隨後發現自己懷孕，於今年1月25日傳訊阿強表示「會處理」懷孕一事，被丈夫發現她偷吃教練數月，質問下小美坦承她與阿強在同年1月16日夜間至17日凌晨發生過性行為。

丈夫得知被綠後大受打擊，雖然嘗試多次婚姻諮商，仍無法挽救兩人間的裂痕，同年2月婚姻告終，丈夫也提告向阿強求償80萬元。

全案審理時，阿強表示，小美本來就想離婚，因人夫以小孩作為手段而離不成，並非他介入破壞婚姻，同時主張他不知道小美已婚。

不過法官認為，阿強和小美為臉書上好友，看到小美分享家庭大小事，應知道她有配偶，兩人訊息也證明阿強明知小美已婚，還和她發生性關係導致懷孕，已嚴重侵害人夫配偶權，審酌人夫為公務員，阿強目前待業中，判阿強要賠人夫40萬元。可上訴。

11/30 全台詐欺最新數據

