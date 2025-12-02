退伍10年一查教召系統「中了」　他怒罵賴清德！網吵翻：多草莓？

▲115年度教召相關資訊已開放查詢。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）



記者施怡妏／綜合報導

國軍系統昨（1）日開放115年度「教育召集」（教召）查詢，不少人湧入官網查詢自己明年是否需參加教召，掀起一波「開獎潮」。有網友一查就中，連續兩年都被教召，發文痛罵總統賴清德，「退伍十幾年，今年又教召，垃圾民進黨。」文章曝光，卻被網友反轟「蔡英文執政我也教召，關賴清德什麼事？」

有網友在Threads發文，查詢教召資訊，結果一查就中，召訓期間為明年8月，為期14天，氣得狂罵賴清德，「台灣年輕人就整天為了這種總統回去當兵，退伍十幾年，去年才解召，今年又教召，真他媽垃圾民進黨。那些整天愛國的傻鳥，因為你們不用負責承受這些口嗨最開心了。」

貼文一出，不少人指出，制度本來就存在，這是國民應盡的義務，「教召幾天就回來了，有什麼好抱怨的」、「我蔡英文執政時也被教召，關賴清德什麼事？別什麼都怪政治人物」、「只是剛好輪到你，不需要過度解讀」、「教召跟賴清德沒關係吧，這一直以來都有的制度呀」、「不管誰執政，你都要當兵」、「以前國民黨年代也是要被點召」、「當兵是憲法規定人民應盡的義務，跟民進黨執政有何關係」、「教召而已也要唉唉叫，到底多草莓」。

貼文釣出不少被教召過的網友，「又不是只有你被教召，我自己也去了兩次教召，是有啥好叫的」、「我退10幾年也去了幾次教召，也沒你這麼愛抱怨」、「我已經被教召三次了」、「跟我同一天，是不是那段時間漢光啊，我身邊就三個同一天的」、「8年召了4次的過來人，遇到就去而已」、「阿輝伯時代我教召3次，叫你去你就去」。