【廣編】品牌成長的下一步　WPP Open與AI驅動的智慧行銷全攻略

▲WPP Media（群邑媒體）聯合奧美整合行銷傳播集團及The Trade Desk（TTD）舉辦論壇。

圖、文／WPP Media提供

生成式AI正在改變人們的生活與工作方式，品牌行銷的運作模式也因此而大幅改變。為因應這波變革，WPP Media（群邑媒體）舉辦「Open for Growth 2030打開智能行銷時代」論壇，正式宣佈在台推出全新平台 WPP Open，並攜手奧美與The Trade Desk兩大合作夥伴，共同探討未來十年的媒體轉型藍圖，協助企業洞察國際趨勢，搶先布局新時代的傳播競爭力。

WPP Media（群邑媒體）執行長郭俊鑫表示，AI已經是行銷流程中不可或缺的一環，但行銷人現在的挑戰不在於「要不要用AI」，而是「如何讓AI落地，真正幫助品牌在每一個層面上都能產生成效？」對此，WPP集團集結全球的行銷數據、策略與方法論，打造出全新智慧行銷平台WPP Open，這是一個跨品牌、跨市場、跨媒體的AI智能策略引擎，可以讓行銷策略與產出更快、更準、更有影響力。

有了WPP Open加持，策略人員依然需要具備判斷問題的能力與領域思維，過去大量耗費在蒐集、彙整、比對資料的人工勞動，現在交由擁有龐大資料庫與策略模組的WPP Open來處理，在資料的廣度與深度上，比以往更能觸及，但策略人員的價值，仍在於從無數可能中找到最真實的解。