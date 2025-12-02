俄羅斯稱：已全面拿下烏軍重鎮紅軍城

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯國防部1日聲稱，已奪下烏克蘭東部前線重鎮「紅軍城」波克羅夫斯克（Pokrovsk），若此說法屬實，將成為莫斯科近月來在戰場上的一項重大進展。俄軍已為攻占該城投入逾20個月，付出大量傷亡。烏克蘭方面尚未正面證實，但指出俄方近期刻意放大戰果，意在施壓西方並提高外交籌碼。

烏克蘭反假資訊中心主任柯瓦連科（Andriy Kovalenko）1日提醒，俄方未來數周將透過前線攻勢與「高分貝聲明」施壓，目的在於影響西方觀感，配合近期推動的結束戰爭談判。他強調，這些動作多屬政治操作。

烏克蘭武裝部隊同日表示，儘管波克羅夫斯克及周邊地區情勢艱困，烏軍仍在持續阻擋俄軍攻勢，未提及俄方奪城說法的細節。

俄羅斯總統普丁前往前線指揮所視察，被克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）形容為對軍方的「戰果致意」。普丁在軍方簡報中表示，感謝各級指揮官與官兵在波克羅夫斯克的「行動成果」，並稱此將確保俄軍在戰場上「穩健推進其所有目標」。

克宮發布並經CNN地理定位的畫面顯示，俄軍士兵在紅軍城中心區域升起俄國國旗。該地區已被俄方控制一段時間，但整座城市的爭奪仍持續激烈。

克宮發言人指出，俄軍總參謀長蓋拉西莫夫（Valery Gerasimov）31日向普丁簡報已全面攻占紅軍城，但未說明為何克宮先前未公布此一消息。

紅軍城因公路與鐵路連結，長期被視為烏軍在頓巴斯補給線上的關鍵樞紐；然而，隨著俄軍密集使用無人機與砲火攻擊當地公路與鐵路，基輔已轉以替代路線供應，使該城戰略價值相對下降。

俄方宣布奪城之際，正值美烏高層於佛羅里達州就結束戰爭進行會談之後；克里姆林宮表示，美國總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）預計赴莫斯科會晤普丁。