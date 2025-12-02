　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯稱：已全面拿下烏軍重鎮紅軍城

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯國防部1日聲稱，已奪下烏克蘭東部前線重鎮「紅軍城」波克羅夫斯克（Pokrovsk），若此說法屬實，將成為莫斯科近月來在戰場上的一項重大進展。俄軍已為攻占該城投入逾20個月，付出大量傷亡。烏克蘭方面尚未正面證實，但指出俄方近期刻意放大戰果，意在施壓西方並提高外交籌碼。

烏克蘭反假資訊中心主任柯瓦連科（Andriy Kovalenko）1日提醒，俄方未來數周將透過前線攻勢與「高分貝聲明」施壓，目的在於影響西方觀感，配合近期推動的結束戰爭談判。他強調，這些動作多屬政治操作。

烏克蘭武裝部隊同日表示，儘管波克羅夫斯克及周邊地區情勢艱困，烏軍仍在持續阻擋俄軍攻勢，未提及俄方奪城說法的細節。

俄羅斯總統普丁前往前線指揮所視察，被克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）形容為對軍方的「戰果致意」。普丁在軍方簡報中表示，感謝各級指揮官與官兵在波克羅夫斯克的「行動成果」，並稱此將確保俄軍在戰場上「穩健推進其所有目標」。

克宮發布並經CNN地理定位的畫面顯示，俄軍士兵在紅軍城中心區域升起俄國國旗。該地區已被俄方控制一段時間，但整座城市的爭奪仍持續激烈。

克宮發言人指出，俄軍總參謀長蓋拉西莫夫（Valery Gerasimov）31日向普丁簡報已全面攻占紅軍城，但未說明為何克宮先前未公布此一消息。

紅軍城因公路與鐵路連結，長期被視為烏軍在頓巴斯補給線上的關鍵樞紐；然而，隨著俄軍密集使用無人機與砲火攻擊當地公路與鐵路，基輔已轉以替代路線供應，使該城戰略價值相對下降。

俄方宣布奪城之際，正值美烏高層於佛羅里達州就結束戰爭進行會談之後；克里姆林宮表示，美國總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）預計赴莫斯科會晤普丁。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 2632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中國遊客赴日「護照套皮」裝台灣人　影片瘋傳炸鍋
卓冠廷、戴瑋姍將辭民進黨發言人　接任名單曝光
新婚人夫偷吃嫩妹護理師　嬌妻見「手機纏綿照」崩潰
男子「一覺起來」郵局帳戶被凍結！　苦主輪番現身
蘇澳煙波賠泡水車「1萬+現值35％」被拒！　發文自嘲
黃立成再虧6.6億！　以太幣暴跌7%又「村幾枝懶X」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭總統澤倫斯基1日表示，他預計將與美國總統川普進行重要對話，討論多項「具有高度挑戰性的關鍵議題」。隨著美國加速主導結束俄烏戰爭的外交行動，川普特使近期也將前往莫斯科，會晤俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。

關鍵字：

俄羅斯俄軍烏克蘭烏軍普丁俄烏戰爭

